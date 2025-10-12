Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: máris távozott a Körmend vezetőedzője

2025.10.12. 11:55
Teo Hojc három forduló után távozik Körmendről (Fotó: Facebook, Egis Körmend hivatalos)
A szlovák Teo Hojc három forduló után távozott a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Egis Körmend vezetőedzői posztjáról.

A vasi klub közösségi oldalának vasárnapi beszámolója szerint közös megegyezéssel bontották fel a nyáron érkezett tréner szerződését, amely egy plusz egy évre szólt. 

Mint írták, a döntést „az első három fordulóra és a klub érdekeire figyelemmel” hozták meg. A problémákat minden érintett elismerte, a felek korrekt módon váltak el. 

A Körmend a mostani idényben hazai pályán az NKA Universitas Pécstől és a Soprontól, idegenben a Debrecentől kapott ki. A csapatot megbízottként Kocsis Tamás másodedző készíti fel a következő meccsre, a vezetőedző pótlásán dolgozik a menedzsment. 

Teo Hojc az elmúlt 18 évben dolgozott Szlovéniában, Szlovákiában, Koszovóban, 2021-ben pedig az Atomerőmű SE csapatát irányította.

 

 

