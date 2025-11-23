Kosár: túl a sérülésen Kurfis Zétény egyre jobb formában a Valenciában

Nagy vérveszteség volt a nyáron az U16-os fiú kosárlabda-válogatottnak Kurfis Zétény kiesése a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokság előtt, ugyanis a Spanyolországban légióskodó magasember-reménység volt a csapat játékának fő fókuszpontja, és vele a keretben veretlenek voltak a mieink a szezon közbeni felkészülési tornákon. (Kurfis 14 évesen már a 2024-es U16-os kontinensviadalon is ott lehetett, és a magyar együttes legeredményesebbjeként 17,3 pontot, illetve 7,4 lepattanót átlagolt.) Azonban az ő hiányában a válogatott végül idén nyáron nem tudott az élmezőnyben zárni a korosztályos Eb-n, be kellett érni a 13. hellyel a másodvonalban.

„Először még márciusban sérültem meg, amikor – mint később aztán kiderült – a csípőmben a labrum nevű porc leszakadt – kezdte Kurfis az Utánpótlássportnak. – Ezután közel két hónapot kihagytam tavasszal, viszont a sérülésről a pontos diagnózist ekkor még nem lehetett tudni.

Majd amikor jobb lett, a szezon végére visszatértem, és játszottam a spanyol korosztályos országos döntőben.

Azonban annak az utolsó két meccsén már újra elkezdtem érezni a fájdalmat, és nem is tudtam játszani a végjátékban. Aztán a szezon végeztével az MRI-vizsgálat kimutatta a már említett labrumszakadást. Ekkor két opció állt előttem: kés alá fekszek, megműtenek vagy konzervatív módszerekkel, speciális rehabilitációs programmal próbálok meg felépülni. Szerettem volna elkerülni a műtétet, így inkább az utóbbi választottam, és az egész nyaramat gyógytornával, illetve kondiedzésekkel töltöttem.

A sérülés miatt sajnos ki kellett hagyjam a nyári válogatott programot, amit nagyon nehezen éltem meg, borzasztóan fájt a szívem, mert úgy éreztem, sokra hivatott, ígéretes csapatunk volt, és egészségesen mindenképpen tudtam volna segíteni a nemzeti együttesnek, akár sokáig is juthattunk volna közösen.

A lényeg, hogy most már legalább rendben vagyok, túl vagyok a sérülésen, és ha még nem is százszázalékosnak, de újra jónak érzem a csípőmet és a lábamat is.

Időközben egyre jobban megy a játék, és kezdek formába lendülni, szóval megint élvezem a játékot.

Kurfis Zétény Forrás: Valencia Basket

Az előző évadban Zétény tagja volt a Valencia U16-os csapatának, amely az előkelő negyedik helyen végzett a spanyol bajnokságban

a Real Madrid, a Barcelona és a San Pablo Burgos mögött. Emellett már a felnőttharmadosztályban is játszott néhány meccsen. A magyar fiatal a mostani szezonban elsősorban az U19-esek között játszik, illetve az ettől az évadtól újonnan induló spanyol U22-es ligában is bemutatkozott.

„Ez már a harmadik évem Valenciában, és alapvetően jól érzem magam, szerettem az itteni közeget, ugyanakkor nem egyszerű az élet, mert rengeteget kell dolgozni, ha szeretném megtartani a helyemet.

Az előző szezonbeli tizenkét fős keretünkből például csak öten – köztük én is – maradhattam a klubnál, a többieket elküldték. Magasan vannak az elvárások, sokat lehet fejlődni, viszont muszáj maximálisan odatennem magam minden egyes edzésen és meccsen.

A juniorcsapatunkkal idén a legjobb ötbe kerülés a célunk a spanyol bajnokságban, illetve januárban a Valenciával megyünk az Adidas Next Generation Tournament-sorozat, vagyis az U18-as Euroliga aktuális állomására is, ami hatalmas lehetőség lesz számunkra, és alig várom, hogy ott is játsszak. Igyekszem a lehető legjobb formát hozni az egész szezonban, hogy jövő nyáron az U18-as válogatottba is kiharcoljam a helyemet az Eb-re."

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)