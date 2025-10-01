Férfi kosár Euroliga: magabiztos győzelemmel kezdett a címvédő Fenerbahce

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván) 84–89 (20–27, 15–18, 25–22, 24–22)
Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia) 96–77 (25–19, 18–21, 27–19, 26–18)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol) 77–80 (18–19, 17–15, 25–26, 17–20)
Kedden játszották
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb) 89–76 (28–18, 19–22, 21–16, 21–20)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol) 103–87 (26–26, 25–19, 31–25, 21–17)
Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–78 (21–19, 19–25, 20–15, 25–19)
Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz) 82–92 (20–22, 21–23, 22–24, 19–23)
Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német) 87–79 (23–22, 24–19, 21–20, 19–18)
Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög) 96–102 (20–27, 28–22, 22–24, 26–29)
Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol) 74–68 (14–19, 24–16, 17–15, 19–18)