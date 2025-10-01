Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Euroliga: magabiztos győzelemmel kezdett a címvédő Fenerbahce

2025.10.01. 23:16
Wade Baldwin (balra) tíz-tíz ponttal és assziszttal vette ki a részét a Fenerbahce győzelméből (Fotó: Getty Images)
A címvédő Fenerbahce hazai pályán 96–77-re nyert a Paris Basketball ellen a férfi kosárlabda Euroliga 1. fordulójának szerdai játéknapján. A párizsi csapathoz hasonlóan rossz napja volt a két további francia résztvevőnek is: a legutóbbi kiírásban ezüstérmes Monaco a Zalgiris Kaunastól, az ASVEL a mezőnybe egy év kihagyás után visszatérő Valenciától kapott ki hazai pályán.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván) 84–89 (20–27, 15–18, 25–22, 24–22)
Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia) 96–77 (25–19, 18–21, 27–19, 26–18)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol) 77–80 (18–19, 17–15, 25–26, 17–20)

Kedden játszották
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb) 89–76 (28–18, 19–22, 21–16, 21–20)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol) 103–87 (26–26, 25–19, 31–25, 21–17)
Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–78 (21–19, 19–25, 20–15, 25–19)
Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz) 82–92 (20–22, 21–23, 22–24, 19–23)
Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német) 87–79 (23–22, 24–19, 21–20, 19–18)
Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög) 96–102 (20–27, 28–22, 22–24, 26–29)
Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol) 74–68 (14–19, 24–16, 17–15, 19–18)

Kosárlabda
2025.09.30. 21:09

A Dubai megverte a Partizant az Euroliga-nyitányon, a másik újonc 100 pont fölé jutott a Barca ellen

Emelt létszámmal, húsz csapattal kezdődött meg az új idény.

 

 

