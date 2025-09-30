A Dubai megverte a Partizant az Euroliga-nyitányon, a másik újonc 100 pont fölé jutott a Barca ellen

DUBAI–PARTIZAN 89–76

A Partizan csupán egyszer, a harmadik negyed elején vezetett (47–48) a dubai idénynyitón, és a meccs nagy részében tekintélyes távolságból rohant az eredmény után. A nemzetközi válogatottnak tekinthető Dubai Basketball soraiban az öt triplát behintő lett Davis Bertans (20), a Real Madridtól igazolt bosnyák Dzanan Musa (19), valamint az NBA légkörébe is belekóstoló kanadai Mfiondu Kabengele (15) szerezte a legtöbb pontot.

A 2023-ban alapított dubai csapatnak – amely öt évre kapott licencet a piacát szélesíteni kívánó Euroligától – nem ez az első kalandja az európai kosárlabda világában: a volt Jugoszlávia utódállamainak klubjait tömörítő ABA Ligához már az előző idényben csatlakozott, alapszakasz-harmadik helye révén részt vehetett a rájátszásban, ahol az elődöntőig jutott. Éppen mostani ellenfele, a Partizan állította meg.

HAPOEL TEL-AVIV–BARCELONA 103–87

A Hapoel Tel-Aviv az Eurokupa legutóbbi kiírásának megnyerése révén szerzett lehetőséget az Euroliga-szereplésre, és megadta a módját a bemutatkozásnak: a második negyedtől végig vezetett, és magabiztosan, 16 ponttal legyőzte a Barcelonát. Az izraeli csapatban – amely biztonsági okokból a bolgár fővárosban, Szófiában játssza hazai mérkőzéseit, a katalánokat is ott fogadta – Antonio Blakeney 20 pontot szerzett, a nyári sztárigazolások közül Vaszilije Micics 18, Elijah Bryant 13, Chris Jones 12 ponttal zárt, odaát Will Clyburn vitte a pírmet 23-mal.

A mezőny létszámát 18-ról 20 csapatosra emelték: az abszolút újonc Dubai és Hapoel mellett az egyévnyi kihagyás után visszatérő Valencia a harmadik új résztvevő, míg a legutóbb még euroligás Alba Berlin a FIBA égisze alá tartozó Bajnokok Ligájában szerepel ebben az idényben.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb) 89–76 (28–18, 19–22, 21–16, 21–20)

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol) 103–87 (26–26, 25–19, 31–25, 21–17)

Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 85–78 (21–19, 19–25, 20–15, 25–19)

Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz) 82–92 (20–22, 21–23, 22–24, 19–23)

Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német) 87–79 (23–22, 24–19, 21–20, 19–18)

Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög) 96–102 (20–27, 28–22, 22–24, 26–29)

Később

20.45: Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol)

Szerdán játsszák

19.30: Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)

19.45: Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol)