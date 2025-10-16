A harmadik negyedben elúszott a DVTK esélye a győzelemre a női kosár Euroligában

Amikor egy csaknem 15 000 férőhelyes arénából szűk 45 perccel a mérkőzés kezdete előtt visszamennek az öltözőbe az addig bemelegítő csapatok, miközben a lelátón csupán néhány ember lézeng, zene nem bömböl a hangfalakból, az különleges hangulatot tud teremteni. Ne tagadjuk, nem mozgatta meg Pireuszt és a szomszédos Athént az Olympiakosz–DVTK Euroliga-találkozó, a folyosókon a klublegendák portréi között első blikkre nem is találtunk női kosarast, női vízilabdázót viszont igen, férfi kosarast és labdarúgót meg aztán dögivel.

Nyolc és fél perccel a kezdés előtt felharsant a diósgyőri szurkolók hangja, mintegy harmincan utaztak el a görögországi, a magyar bajnoki ezüstérmes szempontjából nagyon fontos összecsapásra.

Az első negyed rövid összefoglalása: fájt a három kihagyott magyar büntető, mivel csak 14 pontig jutott az együttes, ráadásul ebből hat két szerencsés, dudaszós triplából jött össze – a hátrány viszont csupán egypontos volt. Nem is tűnt úgy, hogy valamelyik fél óriási differenciát alakít majd ki, nem látszott túl nagy különbség a csapatok között. Bánatunkra a második felvonás közepén megtalálta az utat a miskolciak gyűrűjébe a házigazda, Völgyi Péter emiatt időt kért (25–20 oda). A nagyszünet előtt mínusz hétről fordított is a DVTK (31–32), sikerült tehát megállítani a hazaiakat.

Túl sok ritmusa nem volt a meccsnek, számos esetleges megoldást figyelhettünk mindkét oldalon, ráadásul az előnyét sem tudta stabilizálni egyik csapat sem. Még az egyébként ponterős és hasznos spanyol Paula Ginzo is kihajította egyszer a labdát az oldalvonalon túlra ahelyett, hogy gyorsan indította volna Lelik Rékát – persze ez volt a célja.

Tényleg váratlanul lett 13 pontos előnye az Olympiakosznak, aztán 14-re is nőtt a távolság, Eleanna Hrisztinaki gyakorlatilag rendíthetetlen volt a büntetővonalról. Egészen a negyedik negyed közepéig nem tudott közelíteni a DVTK, akkor viszont kemény, agresszív védekezésből szerzett kosarakkal 59–54-re jött fel… Több benzin nem maradt a tankban, el kellett könyvelnünk a mieink második Euroliga-vereségét is, nem áll tehát jól a szénája a borsodi csapatnak. 69–57

Nem kezdett a legjobban a Sopron, amely hamar hatpontos hátrányba került, majd hiába jött fel mínusz egyre, az első negyedet az előző idényben a final sixig eljutó olasz együttes kilenc ponttal nyerte meg. A folytatásban nem sikerült visszakapaszkodnia a magyar csapatnak, főleg a támadójáték hiányosságai miatt, pedig Zala Friskovec egész jó napot fogott ki (23 pontot szerzett végül). A második negyedben 11 pontot szedtek össze a vendégek, és furcsamód nulla triplakísérlettel hozták le ezt a 10 percet, pedig a többi mutató sem volt a legfényesebb, a hat büntetőből is csak kettő ment be.

A nagyszünet után bátrabban dobtak kintről a soproniak, bement négy hármas, csak közben a 12 kétpontos kísérletből három lett jó. Ekkor legalább nem nőtt tovább lényegesen a különbség, nem úgy a záró játékrész során, amikor a Schio elhúzott, és már 80–58 is volt az állás. Az utolsó két és fél percben még kozmetikázott az eredményen a Sopron, így csak 17 ponttal kapott ki, tehát nem sikerült borítania a papírformát és javítania a múlt heti vereség után. 82–65

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

OLYMPIAKOSZ SFP (görög)–DVTK HUN-THERM 69–57 (15–14, 16–18, 26–14, 12–11)

Pireusz, 200 néző. Vezette: Tomic (horvát), Dragojevics (montenegrói), Hoxha (albán)

OLYMPIAKOSZ: Kollatu 4, WOOLFOLK 12, HRISZTINAKI 22/3, Jakubcová 6, C. JOHNSON 12. Csere: Karlafti 5/3, Raber 8, Ntala, Diela, Togka. Edző: Efroszini Drakaki

DVTK: Aho N. 5/3, Lelik 9/3, Takács 2, Grigalauskyte 11/3, GINZO 16. Csere: Kányási 2, Smuda 2, Miklós 3/3, Toman P. 7/3, Aho T. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–5. 8. p.: 8–11. 10. p.: 15–11. 13. p.: 15–18. 16. p.: 27–20. 21. p.: 31–34. 24. p.: 40–36. 29. p.: 55–41. 36. p.: 59–54. 39. p.: 67–54

Kipontozódott: Aho N. (40. p.), Raber (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Efroszini Drakaki: – Kitűnően védekeztünk, ebben bíztunk is, mert a legutóbbi mérkőzésen nem működött megfelelően ez a szegmense a játékunknak, ám azóta dolgoztunk rajta. Támadásban szépen járattuk a labdát, rendre jól megtaláltuk a távolságot. Örülök a győzelemnek, erős csapatot múltunk felül.

Völgyi Péter: – Az Olympiakosz sokkal agresszívabban játszott, mint mi. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy elkísértek és biztattak minket. Sajnálom, hogy nem tudtunk jobban játszani, mert nagyon fontos meccs volt ez a csoportban, de megérdemelten nyert ekkora különbséggel a házigazda.

A másik mérkőzésen: Valencia Basket Club (spanyol)–Fenerbahce Opet (török) 72–75 (24–13, 7–15, 17–25, 17–12, 7–10) – hosszabbításban

Az állás: 1. Fenerbahce 4 pont, 2. Valencia 3 pont, 3. Olympiakosz 3 pont, 4. DVTK 2 pont

B-CSOPORT

BERETTA FAMILA SCHIO (olasz)–SOPRON KC 82–65 (28–19, 13–11, 22–19, 19–16)

Schio, 1200 néző. Vezette: Galic (horvát), Ignatiu (ciprusi), Grbic (szlovén)

SCHIO: Verona 5/3, Conde 12, Zandalasini 8/6, Steinberga 15, Shepard 7. Csere: Mestdhag 6/6, Sottana 5, Zanardi 2, Panzera 2, Andre 2, Badiane 16/6, Keys 2. Edző: Victor Lapena

SOPRON: Muhl 9/3, Böröndy 6, Friskovec 23/12, Brooks 14/3, Wallack 6. Csere: Papp K. 5, Laczkó 2, Sitku. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–4. 5. p.: 14–8. 8. p.: 16–15. 9. p.: 24–15. 13. p.: 32–20. 16. p.: 36–28. 24. p.: 45–37. 25. p.: 47–41. 28. p.: 54–41. 33. p.: 71–51. 37. p.: 77–55

A másik, szerdai mérkőzésen: Flammes Carolo (francia)–Galatasaray (török) 56–62 (18–21, 13–8, 13–15, 12–18)

Az állás: 1. Galatasaray 4 pont, 2. Flammes Carolo 3 pont, 3. Schio 3 pont, 4. Sopron 2 pont