Női kosár Euroliga: a DVTK-s Kathryn Westbeld egyszerűen csak boldog

Szerdán jöhettek rá a diósgyőri szurkolók, miért is szerződtette Kathryn Westbeldet a DVTK, amely a női Euroliga első csoportkörének 5. fordulójában 24 ponttal legyőzte a görög Olympiakoszt, és ezzel gyakorlatilag kiharcolta a továbbjutást. A WNBA-ben a Phoenix Mercury játékosaként döntőt játszó, így Miskolcra csak október közepén érkező amerikai magasbedobó a sorsdöntő ütközet előtt mindössze négy mérkőzést játszott a diósgyőriekkel, ám adós maradt a kiemelkedő játékkal. Nem úgy a görögök ellen: 29 perc alatt 26 pontot, kilenc lepattanót és két gólpasszt jegyezve együttese legjobbja volt.

„Először is nagyon büszke vagyok, ahogyan a csapat játszott – mondta a Nemzeti Sportnak a 29 éves játékos, aki az előző másfél idényben Európában Szekszárdon kosárlabdázott. – Az érkezésem óta próbáljuk összehangolni a játékunkat, s most szinte minden működött. Többen előléptek, főleg Bella Smuda, aki a második félidőben vezér volt. Védekezésben is megvolt az összhang a pályán lévők között, s ami a legfontosabb, egységesen, csapatként kosárlabdáztunk, ez volt a siker kulcsa.”

Westbeld újoncként 54 mérkőzésen lépett pályára a Mercuryben, átlagban 15 percet játszott, de sajnos a döntőben elég kevés szerep jutott neki.

„Hihetetlen évad volt, a Phoenix igazi szuperklub, a legjobbak egyik legjobbja, ami a működési szervezettséget, a célokat, a körülményeket illeti, büszke és boldog vagyok, hogy tagja voltam a csapatnak – mondta a tengerentúli élményeivel kapcsolatban a magasbedobó. – Sosem jó döntőben veszíteni, de rengeteget tanultunk ebből is, és annyira kemény a liga, hogy már önmagában az óriási teljesítmény, hogy addig eljutottunk. Az újoncévben amúgy is a tanuláson volt a hangsúly, már most izgatott vagyok, ha a jövő évadra gondolok. Kőkemény munka áll a mögött, hogy eddig eljutottam.”

Westbeld rengeteg újdonsággal szembesült, amióta megérkezett, és sok nehézséggel kell, kellett megbirkóznia, mert Szekszárdon abszolút kulcsemberként, vezérként tekintettek rá, a játékok nagy része rá épült, a DVTK-ban viszont a csapatjáték az alapelv.

„Folyamatosan ismerkedem valamivel, de ez minden klubváltásnál így van – folytatta a 190 centis középjátékos. – Az eddigi tapasztalataim pozitívak, a lányok kedvesek, az edző érti a dolgát, a csarnok és a létesítmények fantasztikusak, egyszerűen boldognak érzem magam, hogy itt lehetek. Nagy elvárásokkal tekintünk az idényre, ennek egy része az Euroligában a továbbjutás, míg nekem az, hogy minél jobban összecsiszolódjak új csapattársaimmal és beilleszkedjek az együttesbe.”