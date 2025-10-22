Nemzeti Sportrádió

A Győr és az FTC is simán nyert hazai pályán a női kézilabda NB I-ben

2025.10.22. 19:44
Housheerék hatodik győzelmüket is megszerezték az NB I-ben (Fotó: Győri Audi ETO KC, archív)
női kézi NB I Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria DVSC Schaeffler
A női kézilabda NB I 6. fordulójának szerdai játéknapján a Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria hazai pályán, a DVSC Schaeffler idegenben gyűjtötte be a kötelező két pontot.

A címvédő és bajnokságban eddig makulátlan mérleggel álló Győr a Budaörs ellen lépett pályára az Audi Arénában, és a papírformának megfelelően aratott 39–26-os győzelmet. A győrieknél Nathalie Hagman nyolc, Linn Blohm pedig öt találatig jutott, a vendégek legeredményesebb játékosa a négy-négy góllal záró Schneider Éva és Szekerczés Luca volt. Az ETO kapusa, Szemerey Zsófi 31 lövésből 11-et megfogott a találkozón.

Hozta a kötelező győzelmet a bajnokságban második helyen álló FTC is: a fővárosiak odahaza, a Kozármislenyt verték meg 44–29-re. A ferencvárosiaknál Simon Petra hét, Márton Gréta hat találattal zárt, míg a mislenyiek legjobbja a hatgólos Bernhardt Panna volt.

Rossz hír a ferencvárosi szurkolóknak, hogy Tomori Zsuzsanna minden bizonnyal orrtörést szenvedett a találkozón. A Ferencváros hivatalos honlapja szerint a meccs hajrájában a kapuban Szilágyi Dia is szerepet kapott, aki a kisebb sérülés miatt a társakat csak kívülről néző Laura Glausert helyettesítette, és minden bizonnyal Hársfalvi Júliát pótló Dancsák Vivien is bemutatkozhatott volna az élvonalban, ha a melegítés közben nem sérül meg a bokája. Így a balszélen Simon Petra segítségével kapott pihenőt Márton Gréta az utolsó tíz percben.

Az ugyancsak Bajnokok Ligája-résztvevő debrecenieknél Csernyánszki Liliána és Alicia Toublanc hét-hét góllal vette ki részét csapata 36–17-es sikeréből a NEKA ellen. A hazaiaknál Berei Krisztina zárt hét találattal.

NŐI KÉZI NB I
6. FORDULÓ
Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs 39–26 (18–14)
FTC-Rail Cargo Hungaria–Kozármisleny KA 44–29 (23–14)
Jegyzőkönyvek hamarosan!

NEKA–DVSC SCHAEFFLER 17–36 (11–16)
Balatonboglár, 167 néző. V: Hargitai, Markó
NEKA: Németh Zs. – Szőke N., Török Fanni 1, Jelena 2, Sztankovics R. 1, Panyi 2, BEREI 7 (4). Csere: Csapó Kincső (kapus), Alaxai 1, Mózsi 2, Farkas E. 1, Ferenczy D., Mihály H., Kiss Cs., Seres. Edző: Bakó Botond
DEBRECEN: Ryde – Grosch 1, Sercien-Ugolin 4, Jovovics, TÓVIZI 4, Thorleifsdóttir, Petrus 2. Csere: PLACZEK (kapus), CSERNYÁNSZKI 7 (3), JUHÁSZ KATA 3, Hámori 4, Csamangó, Vámos M. 4, Hornyák D., TOUBLANC 7. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 10. p.: 1–6. 16. p.: 5–7. 21. p.: 8–10. 27. p.: 11–14. 32. p.: 12–17. 45. p.: 12–27. 47. p.: 14–27. 54. p.: 16–31. 59. p.: 16–36
Kiállítások: 2, ill. 6 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Bakó Botond: – Elfogytunk a második félidőre a nagyon erős Debrecen ellen. A mai keretünk erre volt elég, amíg bírtuk mentálisan és fizikálisan, addig belátható távolságon belül tudtunk tartani a különbséget.
Szilágyi Zoltán: – A két csapat más-más célokért küzd, ennek jegyében telt a mérkőzés. Dicséret illeti a NEKA első félidei teljesítményét, a fiatal boglári csapat szorosan tudta tartani az eredményt. Örülök annak, hogy úgy alakult a meccs, hogy el tudtuk osztani a játékidőt, ez fontos volt, hogy így tudtunk készülni a következő nagy feladatra.

1. Győr66213–136+77 12 
2. FTC761231–165+66 12 
3. Debrecen66193–136+57 12 
4. Esztergom642203–180+23 
5. Székesfehérvár541129–122+7 
6. Vác532142–136+6 
7. Vasas5212139–152–13 
8. Mosonmagyaróvár523140–131+9 
9. NEKA624146–183–37 
10. Szombathely5113133–156–23 
11. Kisvárda514128–144–16 
12. Dunaújváros514133–160–27 
13. Budaörs615133–189–56 
14. Kozármisleny66140–213–73 
a bajnokság állása

 

 

