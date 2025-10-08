Férfi kosár NB I: ha nem is könnyen, de harmadszor is nyert a Falco

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
A 7. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83–90 (22–28, 27–23, 15–18, 19–21)
Jegyzőkönyv később…
|1. Falco
3
3
–
268–246
1.000
6
|2. Honvéd
2
2
–
185–149
1.000
4
|3. Fehérvár
2
2
–
198–173
1.000
4
|4. Szolnok
2
2
–
176–164
1.000
4
|5. Szeged
2
2
–
160–152
1.000
4
|6. Sopron
2
1
1
185–169
0.750
3
|7. Zalaegerszeg
2
1
1
168–162
0.750
3
|8. Pécs
2
1
1
173–180
0.750
3
|9. Kecskemét
2
1
1
170–178
0.750
3
|10. Oroszlány
2
–
2
157–170
0.500
2
|11. Paks
2
–
2
166–183
0.500
2
|12. Körmend
2
–
2
166–192
0.500
2
|13. Debrecen
2
–
2
153–194
0.500
2
|14. Kaposvár
3
–
3
234–247
0.500
3