Férfi kosár NB I: ha nem is könnyen, de harmadszor is nyert a Falco

K. Zs.K. Zs.
2025.10.08. 20:04
Tanoh Dez András 26 ponttal vezette a szombathelyi lőlapot (Fotó: Árvai Károly)
Kaposvári KK férfi kosárlabda NB I Falco Falco KC Szombathely
Harmadik mérkőzését is megnyerte a Falco a férfi kosárlabda NB I 2025–2026-os idényében: a szombathelyiek 90–83-ra győztek az egyelőre nyeretlen Kaposvár vendégeként a 7. fordulóból szerdára előrehozott mérkőzésen.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
A 7. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83–90 (22–28, 27–23, 15–18, 19–21)
Jegyzőkönyv később…

    
  1. Falco

3

3

268–246

1.000

6

  2. Honvéd

2

2

185–149

1.000

4

  3. Fehérvár

2

2

198–173

1.000

4

  4. Szolnok

2

2

176–164

1.000

4

  5. Szeged

2

2

160–152

1.000

4

  6. Sopron

2

1

1

185–169

0.750

3

  7. Zalaegerszeg

2

1

1

168–162

0.750

3

  8. Pécs

2

1

1

173–180

0.750

3

  9. Kecskemét

2

1

1

170–178

0.750

3

10. Oroszlány

2

2

157–170

0.500

2

11. Paks

2

2

166–183

0.500

2

12. Körmend

2

2

166–192

0.500

2

13. Debrecen

2

2

153–194

0.500

2

14. Kaposvár

3

3

234–247

0.500

3

 

