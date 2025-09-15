Öt NBA-játékos került be a férfi kosárlabda Eb All Star-csapatába

A világbajnoki trófea mellé az Európa-bajnoki címet is elhódító német csapatból a torna legjobbjának (MVP) megválasztott Dennis Schröder (Sacramento Kings) és Franz Wagner (Orlando Magic) került be az álomötösbe, az ezüstérmes törököket Alperen Sengün (Houston Rockets), az Eb-dobogóra 16 év után visszatérő, bronzérmes görögöket Janisz Adetokunbo (Milwaukee Bucks), míg a németek elleni izgalmas negyeddöntőben elvérző szlovénokat Luka Doncic (Los Angeles Lakers) képviseli.

Schröder mérkőzésenként 20.3 ponttal, 3.4 lepattanóval és 7.2 assziszttal járult hozzá a németek diadalához, Wagner 20.8, 5.9, 3.4-del.

Doncic 34.7-es meccsenkénti pontátlaggal a torna gólkirálya lett (átlag 8.6 lepattanó és 7.1 assziszt is került a neve mellé), Adetokunbo 27.3-es pontátlaggal lett mögötte a második (a Görög Szörny 10.6 lepattanót és 4.1 asszisztot is átlagolt).

Sengün is sokoldalú játékot nyújtott, pontjaival (21.6), lepattanóival (10.1) és gólpasszaival (6.6) egyaránt befért az első tízbe.

A legjobban védekező játékos Isaac Bonga (Németország), a legjobb fiatal játékos Miikka Muurinen (Finnország), míg a legjobb edző a török Ergin Ataman lett.