Harminckét év után újra a kontinens trónján a németek férfi kosárlabdában

A tornán addig látottak alapján teljesen megérdemelt és reális párosítás jött össze a férfi Európa-bajnokság rigai döntőjében, hiszen az egyaránt veretlen törökök és németek találkoztak vasárnap este. Nem is okoztak csalódást a külső szemlélőknek!

Elsöprő kezdéssel, bő két és fél perc alatt 13 megszerzett és csak két bekapott ponttal nyitottak a törökök, azonnal jött is a német időkérés, amely annyira hatásos volt, hogy három perc alatt el is fogyott a rivális előnye. A mérkőzés keménységét mutatja, hogy egy fault után az első negyed végén szétszakadt a török Adem Bona meze… A második felvonás közepén aztán Ergin Ataman, Törökország szövetségi kapitánya szerzett két pontot csapatának azzal, hogy challenge-et kért Bona blokkja miatt, s a játékvezetők megállapították, mégsem járt a megítélt kosár a németeknek, a 206 centire nőtt NBA-center jó ütemben emelte bele a kezét Dennis Schröder ziccerébe.

A fantasztikus Houston Rockets-erőcsatár, Alperen Sengün belemenés miatt összeszedte a harmadik hibáját a nagyszünet előtt, amelyre a törökök mehettek hatpontos előnnyel. Bámulatos az a dominancia, amit rendre megtestesít, a sok klasszis között a fináléban is ő látszott a legmeghatározóbbnak. Más kérdés, hogy mélységben, opciós lehetőségek terén így is a németek tűntek meggyőzőbbnek, át is vették az irányítást a harmadik negyed végén, amivel egy pontra zárkóztak fel. Viszont Sengün nem volt egyedül, Cedi Osman ontotta magából a triplákat, így a törököknél maradt a kezdeményezés, egészen addig, míg előbb Sengün megkapta a negyedik hibáját (a pályán tartotta őt Ataman), aztán Isaac Bonga hibátlan mutatóval elért negyedik hármasával ismét előnyhöz juttatta a németeket. Nem tartott sokáig, az utolsó két percnek úgy mentek neki a felek, hogy bármi történhet: váltott vezetéssel haladtak a hajrában, mígnem Schröder középtávolija 86–83-as német előnyt eredményezett. Szűk támadásnyi idejük maradt a törököknek, Sengün távolija azonban a gyűrűt is alig érte el. Németország a 2023-as világbajnokságot követően a 2025-ös Európa-bajnokságot is megnyerte, a kontinens trónjára 32 év után ülhetett fel újra! A törökök második Eb-döntőjüket bukták el.

A bronzmérkőzésnek is megvolt a tétje, két olyan csapat találkozott, amely egyértelműen motiváltan vágott neki az összecsapásnak. A görögök voltak az esélyesebbek, Finnország viszont korábban sosem állt Eb-dobogón – a végén a papírforma érvényesült, noha 11 pontos hátrányból alig két perc alatt feljöttek egyre az északiak, az egyenlítés nem sikerült, mert Elias Valtonen a harmadik büntetőjét elhibázta két értékesített után, majd Mikael Jantunen nem dobta be a meccslabdát, míg a túloldalon Janisz Adetokunbo két büntetőjével eldöntötte a kimenetelt. Görögország legutóbb 2009-ben lett harmadik a kontinensviadalon, a mostani szövetségi kapitány Vasszilisz Szpanulisz akkor még játékosként erősítette hazája együttesét. A kétszeres NBA-alapszakasz-MVP, Janisz Adetokunbo tehát karrierje során először érmes lett válogatottjával, családja a lelátón szurkolt neki, ő meg szerzett 30 pontot, 17 lepattanót, kiosztott hat gólpasszt és két blokkot, 11 mezőnykísérletéből pedig csak kettőt rontott el.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ

NÉMETORSZÁG TÖRÖKORSZÁG 88–83 (24–22, 16–24, 26–21, 22–16)

Riga, 11 000 néző. V: Kallio (kanadai), Zurapovic (bosnyák), Rosso (francia).

NÉMETORSZÁG: SCHRÖDER 16/3, Obst 9/9, F. WAGNER 18/3, BONGA 20/12, Theis 3/3. Csere: T. Da Silva 13/9, Thiemann 7/3, Lo 2, Hollatz, O. Da Silva. Megbízott szövetségi kapitány: Alan Ibrahimagic

TÖRÖKORSZÁG: LARKIN 13/3, Hazer 2, OSMAN 23/18, SENGÜN 28/3, Osmani 2. Csere: Bona 12, Korkmaz, Sipahi 3/3, Yürtseven. Szövetségi kapitány: Ergin Ataman

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–13. 6. p.: 14–14. 7. p.: 19–16. 12. p.: 28–22. 16. p.: 32–35. 19. p.: 38–46. 24. p.: 53–51. 27. p.: 55–61. 29. p.: 65–63. 32. p.: 66–72. 37. p.: 77–76. 38. p.: 79–81

A 3. helyért

Görögország–Finnország 92–89 (24–15, 24–19, 21–22, 23–33)

Legjobb dobók: J. Adetokunbo 30, Dorsey 20/15, ill. Markkanen 19/9, Valtonen 18/6