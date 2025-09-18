Női kosár Euroliga: a hangulatra nem lehet panasz Lublinban

Az évad első tétmeccse következik csütörtök este 19 órakor az NB I legutóbbi ezüstérmese, a DVTK HunTherm számára, de mindez és az ezzel járó feszültség szerencsére egyelőre nem érződik a csapaton. A borsodi delegáció csaknem kilencórás buszozást követően szerda este érkezett meg Lublinba, s egy gyors vacsorát követően pihenőre tértek a játékosok. Csütörtökön reggeli után a mérkőzés helyszínén, a picike, de nagyon világos Városi Sport és Rekreációs Központban, verőfényes napsütésben vezényelt szűk egy órás tréninget Völgyi Péter vezetőedző. Aho Nináék elszántan, fegyelmezetten, ugyanakkor jókedvűen tették a dolgukat a párharc előtti utolsó foglalkozáson.

A játéktérre érkezvén a saját edzésüket befejező lengyelekkel is találkoztak a diósgyőriek, a két spanyol válogatott, Paula Ginzo (a DVTK friss nyári igazolása) és a rutinos magasember, Laura Gil ölelkezve köszöntötte egymást, de a korábban Győrben játszó amerikai Destiny Slocum (Lublin) is percekig beszélgetett korábbi csapattársával, Takács Boglárkával és Miklós Melindával is. A 19 órakor kezdődő összecsapást a nemzetközi szövetség (FIBA) YouTube-oldalán lehet élőben megtekinteni.

A párharc győztese az Euroliga C-csoportjába kerül a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz társaságába, míg a vesztes az Európa-kupában a B-csoportban, a spanyol kupagyőztes Jairis, a belga Namur és egy selejtezős riválissal egy kvartettben folytatja a nemzetközi szereplést.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ

18.00: Kibirkstis Vilnius (litván)–Bourges Basket (francia)

18.00: Zabiny Brno (cseh)–Casademont Zaragoza (spanyol)

19.00: UMCS Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM