Nemzeti Sportrádió

Női kosár Euroliga: a hangulatra nem lehet panasz Lublinban

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
• Lublin
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 15:01
null
Címkék
női kosárlabda női kosárlabda Euroliga DVTK kosárlabda
A lengyel Lublin otthonában este hét órakor az oda-visszavágós selejtező első felvonásán kezdi meg euroligás szereplését a csütörtök délelőtt laza, de kitűnő hangulatú dobóedzéssel hangolódó DVTK.

Az évad első tétmeccse következik csütörtök este 19 órakor az NB I legutóbbi ezüstérmese, a DVTK HunTherm számára, de mindez és az ezzel járó feszültség szerencsére egyelőre nem érződik a csapaton. A borsodi delegáció csaknem kilencórás buszozást követően szerda este érkezett meg Lublinba, s egy gyors vacsorát követően pihenőre tértek a játékosok. Csütörtökön reggeli után a mérkőzés helyszínén, a picike, de nagyon világos Városi Sport és Rekreációs Központban, verőfényes napsütésben vezényelt szűk egy órás tréninget Völgyi Péter vezetőedző. Aho Nináék elszántan, fegyelmezetten, ugyanakkor jókedvűen tették a dolgukat a párharc előtti utolsó foglalkozáson. 

A játéktérre érkezvén a saját edzésüket befejező lengyelekkel is találkoztak a diósgyőriek, a két spanyol válogatott, Paula Ginzo (a DVTK friss nyári igazolása) és a rutinos magasember, Laura Gil ölelkezve köszöntötte egymást, de a korábban Győrben játszó amerikai Destiny Slocum (Lublin) is percekig beszélgetett korábbi csapattársával, Takács Boglárkával és Miklós Melindával is. A 19 órakor kezdődő összecsapást a nemzetközi szövetség (FIBA) YouTube-oldalán lehet élőben megtekinteni. 

A párharc győztese az Euroliga C-csoportjába kerül a spanyol Valencia, a török Fenerbahce és a görög Olympiakosz társaságába, míg a vesztes az Európa-kupában a B-csoportban, a spanyol kupagyőztes Jairis, a belga Namur és egy selejtezős riválissal egy kvartettben folytatja a nemzetközi szereplést.   

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ
18.00: Kibirkstis Vilnius (litván)–Bourges Basket (francia)
18.00: Zabiny Brno (cseh)–Casademont Zaragoza (spanyol)
19.00: UMCS Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM

 

női kosárlabda női kosárlabda Euroliga DVTK kosárlabda
Legfrissebb hírek

Kanadai kosarassal erősített a Sopron

Kosárlabda
2025.09.10. 14:50

Női kosárlabda: a döntőket célozza meg az új idényben a Pécs

Kosárlabda
2025.08.22. 15:26

Női kosár NB I: fiatal csapattal, légiós nélkül vág neki az idénynek a Vasas

Kosárlabda
2025.08.21. 09:48

Juhász Dorkának kihívásra volt szüksége a Schio után

Kosárlabda
2025.08.15. 16:38

Kifizetődött a Toman testvérek munkája – veretlenül jutott vissza az A-divízióba a magyar csapat

Kosárlabda
2025.08.14. 09:06

Fiatal szlovén centert igazolt a Győr

Kosárlabda
2025.08.13. 09:33

Női kosárlabda NB I: finn válogatott játékost szerződtetett a Győr

Kosárlabda
2025.08.12. 21:02

Sorsoltak a női kosár Ek-ban: jó helyre került a Pécs

Kosárlabda
2025.07.23. 12:03
Ezek is érdekelhetik