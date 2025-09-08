Nemzeti Sportrádió

Lelik Réka és Perl Zoltán lett az előző szezon legjobb játékosa a kosárlabda NB I-ben

M. B.M. B.
2025.09.08. 13:54
null
Lelik Réka (Fotó: Dömötör Csaba)
Lelik Réka, a Diósgyőri VTK és Perl Zoltán, a Szombathely játékosa lett az előző szezon legjobbja – adta hírül a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ).

Az MKOSZ hétfőn a honlapján közölte, hogy az Év női edzője címet Gáspár Dávid, a bajnok Sopron Basket mestere, az Év férfi edzője elismerést pedig Forray Gábor, a körmendiek szakvezetője érdemelte ki.

A szakmai és utánpótlás bizottság és az utánpótlás albizottság javaslatai alapján az MKOSZ elnöksége hozta meg a döntést. A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki az előző szezonban nyújtott teljesítmények alapján.

A díjakat ünnepélyes keretek között szeptember 20-án, Budapesten, a Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napján adják át.

