Lelik Réka és Perl Zoltán lett az előző szezon legjobb játékosa a kosárlabda NB I-ben

Az MKOSZ hétfőn a honlapján közölte, hogy az Év női edzője címet Gáspár Dávid, a bajnok Sopron Basket mestere, az Év férfi edzője elismerést pedig Forray Gábor, a körmendiek szakvezetője érdemelte ki.

A szakmai és utánpótlás bizottság és az utánpótlás albizottság javaslatai alapján az MKOSZ elnöksége hozta meg a döntést. A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki az előző szezonban nyújtott teljesítmények alapján.

A díjakat ünnepélyes keretek között szeptember 20-án, Budapesten, a Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napján adják át.