Nemzeti Sportrádió

Kanadai kosarassal erősített a Sopron

Vágólapra másolva!
2025.09.10. 14:50
null
Wallack egy évre érkezett Sopronba (Fotó: Getty Images)
Címkék
Tara Wallack Sopron Basket női kosárlabda
Tara Wallack személyében kanadai válogatott játékossal erősítette meg keretét a női NB I-ben címvédő Sopron Basket.

A klub szerdai tájékoztatása alapján a 22 éves játékos egyéves szerződést írt alá, és már átesett az orvosi vizsgálatokon. 

A Washington Egyetemen nevelkedett, 188 centis Wallack aktív nyár után érkezik Magyarországra, mivel előbb a felnőtt válogatottal a Chilében megrendezett kontinenstornán, az Amerika Kupán szerzett bronzérmet, majd a FIBA 3x3 sorozatában szerepelt Edmontonban a fiatal kanadai tehetségekből összeállított Team Toronto együttesében.

Az áprilisban 17. bajnoki címét begyűjtő Sopron szeptember 27-én a Vasas Akadémiát fogadja az NB I-es szezonnyitón, az Euroligában – melyet 2022-ben megnyert – pedig október 8-án kezd hazai pályán a francia Carolo Basket ellen.

 

Tara Wallack Sopron Basket női kosárlabda
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda: a döntőket célozza meg az új idényben a Pécs

Kosárlabda
2025.08.22. 15:26

Női kosár NB I: fiatal csapattal, légiós nélkül vág neki az idénynek a Vasas

Kosárlabda
2025.08.21. 09:48

Juhász Dorkának kihívásra volt szüksége a Schio után

Kosárlabda
2025.08.15. 16:38

Kifizetődött a Toman testvérek munkája – veretlenül jutott vissza az A-divízióba a magyar csapat

Kosárlabda
2025.08.14. 09:06

Fiatal szlovén centert igazolt a Győr

Kosárlabda
2025.08.13. 09:33

Női kosárlabda NB I: finn válogatott játékost szerződtetett a Győr

Kosárlabda
2025.08.12. 21:02

Női kosár Euroliga: a Sopron elkerülte a címvédőt, a DVTK lengyel csapattal vív selejtezőt

Kosárlabda
2025.07.23. 12:34

Sorsoltak a női kosár Ek-ban: jó helyre került a Pécs

Kosárlabda
2025.07.23. 12:03
Ezek is érdekelhetik