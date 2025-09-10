Kanadai kosarassal erősített a Sopron

A klub szerdai tájékoztatása alapján a 22 éves játékos egyéves szerződést írt alá, és már átesett az orvosi vizsgálatokon.

A Washington Egyetemen nevelkedett, 188 centis Wallack aktív nyár után érkezik Magyarországra, mivel előbb a felnőtt válogatottal a Chilében megrendezett kontinenstornán, az Amerika Kupán szerzett bronzérmet, majd a FIBA 3x3 sorozatában szerepelt Edmontonban a fiatal kanadai tehetségekből összeállított Team Toronto együttesében.

Az áprilisban 17. bajnoki címét begyűjtő Sopron szeptember 27-én a Vasas Akadémiát fogadja az NB I-es szezonnyitón, az Euroligában – melyet 2022-ben megnyert – pedig október 8-án kezd hazai pályán a francia Carolo Basket ellen.