Először nyert hivatalos meccset a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott

2025.09.12. 12:53
Fotó: hparalimpia.hu
kerekesszékes kosárlabda kosárlabda Magyar Paralimpiai Bizottság
Megszületett a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott történetének hivatalos mérkőzésen aratott első győzelme – számolt be a hírről a Magyar Paralimpiai Bizottság. A C-csoportos Európa-bajnokságon sikerült elérni ezt a bravúrt.


A bulgáriai Szamokovban zajló eseményen a magyar csapat vasárnap kikapott Szerbiától 85–21-re, majd hétfőn a dánoktól is 79–16-ra. Kedden Csehország is jobbnak bizonyult a mieinknél 57–21-gyel, majd a házigazda bolgárok is nyertek ellenünk 60–29-re.

A magyar válogatott a 7–10. helyért Finnországtól is vereséget szenvedett 73–15-re, ám utána a 9. helyért vívott találkozón Magyarország végig vezetve 51–42-re legyőzte Örményországot.

Korábban a magyar válogatott nemzetközi mérkőzésen még sohasem aratott győzelmet, így ez sporttörténelmi sikernek számít.

A mieinket Boda Ferenc, Nyúl Szabolcs, Tóth Cirill, Gálosi László, Klaics Gábor, Schmidt Róbert, Kormos Balázs, Brán Balázs, Julien Motto és Antal József képviselte játékoskénz, rajtuk kívül Czupi Márton csapatvezető, Mogyorósi András szövetségi kapitány és Máthé Csaba másodedző volt a magyar küldöttség tagja.

 

