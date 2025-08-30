Hiába Doncic klasszisa, a franciák is legyőzték Szlovéniát az Eb-n

A csoportkör egyik, ha nem a legjobban várt mérkőzése Szlovénia számára jobban indult, hiszen Luka Doncicék az első negyedben hétpontos előnyre tettek szert. Csakhogy a franciák szép lassan visszajöttek a meccsbe, rövid pihenőt követően azonban újra a szlovénok teljesítettek hatékonyabban: a második negyed végére ismét hét pont volt a különbség.

Franciaország a harmadik negyed második felében elsősorban Sylvain Francisco révén magasabb szintre kapcsolt, ami az utolsó negyedben csúcsosodott ki, amikor Doncicék legnagyobb hátránya 11 pont volt – ezt nyolcra sikerült csökkenteni a végére.



Doncic 39 ponttal, 8 lepattanóval és 9 assziszttal zárt, míg a túloldalon Franciscónak 32, 7, 5 volt a mérlege.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT, RIGA

Csehország–Észtország 75–89 (19–23, 17–31, 18–23, 21–12)

Lettország–Szerbia 80–84 (18–22, 20–20, 18–25, 24–17)

Törökország–Portugália 95–54 (22–13, 29–14, 22–10, 22–17)

B-CSOPORT, TAMPERE

Litvánia–Németország 88–107 (20–32, 27–23, 25–28, 16–24)

Nagy-Britannia–Svédország 59–78 (13–19, 17–16, 17–26, 12–17)

Montenegró–Finnország 65–85 (23–23, 14–24, 15–20, 13–18)

C-CSOPORT, LIMASSOL

Olaszország–Grúzia 78–62 (18–10, 14–22, 21–15, 25–15)

Ciprus–Görögország 69–96 (13–22, 18–21, 16–26, 22–27)

Spanyolország–Bosznia-Hercegovina 88–67 (24–16, 20–14, 28–17, 16–20)

D-CSOPORT, KATOWICE

Izland–Belgium 64–71 (21–17, 15–15, 16–14, 12–25)

Franciaország–Szlovénia 103–95 (28–30, 19–24, 21–16, 35–25)

Lengyelország–Izrael 66–64 66–64 (19–14, 18–12, 11–25, 18–13)