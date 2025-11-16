NBA: Luka Doncic 41 pontjával a Buckst is legyőzte a Lakers – videó

Luka Doncic. Elég volna ennyit is írni. A szlovén klasszis ezúttal is megállíthatatlan volt, 41 ponttal, 9 lepattanóval és 6 gólpasszal zárt, vezérletével pedig újabb fontos meccset húzott be a Lakers, amely így 10–4-re módosította a mérlegét. Doncic szezonszinten 34 pontot, 9 lepattanót és 9 gólpasszt átlagol, nehéz elképzelni, hogy nem lesz MVP, ha lesz hozzá elég pályára lépése...

LUKA MAGIC 🆚 GREEK FREAK



Two of the top leading scorers faced off in Milwaukee tonight with the Lakers taking home the victory!



Dončić: 41 PTS, 9 REB, 6 AST, 5 3PM

Antetokounmpo: 32 PTS, 10 REB, 5 AST pic.twitter.com/kfwZIM5QJW — NBA (@NBA) November 16, 2025

A kiemelt OKC, Nuggets duóból ezúttal is ki kell emelni a két legnagyobb szupersztárt: a regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 33 pontot szórt 7 gólpasszt mellett a Charlotte Hornets ellen, míg Nikola Jokics újabb (már ténylegesen megszokott) tripla duplát szállított 27 ponttal, 12 lepattanóval és 11 gólpasszal.

SGA workin' in the midrange for 20!



He tallies 20+ points for the 86th straight game 👀 pic.twitter.com/DLoHDlahx1 — NBA (@NBA) November 16, 2025

Nikola Jokić: 7 triple-doubles in 12 games!



Tonight vs. the Timberwolves...



🃏 27 PTS

🃏 12 REB

🃏 11 AST@nuggets win their 7th game in a row 👏 pic.twitter.com/T5SCE9npne — NBA (@NBA) November 16, 2025

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Memphis Grizzles 108–100

Charlotte Hornets–Oklahoma City Thunder 96–109

Indiana Pacers–Toronto Pacers 111–129

Milwaukee Bucks–Los Angeles Lakers 95–119

Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 112–123