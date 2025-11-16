Nemzeti Sportrádió

NBA: Luka Doncic 41 pontjával a Buckst is legyőzte a Lakers – videó

2025.11.16. 08:37
Luka Doncic egyszerűen megállíthatatlan (Fotó: Getty Images)
NBA Los Angeles Lakers NBA-alapszakasz Itt van Amerika! amerikai sportok Milwaukee Bucks Luka Doncic
Nyert a címvédő Oklahoma City Thunder és a bajnokesélyes Denver Nuggets is a nyugati élmezőny csapatai közül az NBA-alapszakasz legutóbbi játéknapján, de a slágermeccset az őket üldöző Los Angeles Lakers húzta be, amely 119–95-re verte meg idegenben a Milwaukee Buckst.

 

Luka Doncic. Elég volna ennyit is írni. A szlovén klasszis ezúttal is megállíthatatlan volt, 41 ponttal, 9 lepattanóval és 6 gólpasszal zárt, vezérletével pedig újabb fontos meccset húzott be a Lakers, amely így 10–4-re módosította a mérlegét. Doncic szezonszinten 34 pontot, 9 lepattanót és 9 gólpasszt átlagol, nehéz elképzelni, hogy nem lesz MVP, ha lesz hozzá elég pályára lépése... 

A kiemelt OKC, Nuggets duóból ezúttal is ki kell emelni a két legnagyobb szupersztárt: a regnáló MVP Shai Gilgeous-Alexander 33 pontot szórt 7 gólpasszt mellett a Charlotte Hornets ellen, míg Nikola Jokics újabb (már ténylegesen megszokott) tripla duplát szállított 27 ponttal, 12 lepattanóval és 11 gólpasszal.

KOSÁRLABDA 
NBA, ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Memphis Grizzles 108–100
Charlotte Hornets–Oklahoma City Thunder 96–109
Indiana Pacers–Toronto Pacers 111–129
Milwaukee Bucks–Los Angeles Lakers 95–119
Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 112–123

 

