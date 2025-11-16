Zubkov kulcsfontosságú gólt fejelt, az ukránok nyertek, mehetnek a vb-pótselejtezőre

Izlandnak elég lett volna a döntetlen Varsóban, sokáig tartotta is a számára kedvező gól nélküli állást, igaz, a 24. percben nagy szerencséje volt: gyors ukrán ellencsapás végén Viktor Cihankov 18 méterről a lécre bombázott.

A második játékrészben a vendégeknek két nagy lehetőségük is volt, de Anatolij Trubin előbb Brynjólfur Willumsson (47. perc), majd Victor Pálsson (76. perc) fejesénél is hatalmasat védett. A hajrá kezdetén az izlandi kapus, Elias Ólafsson is főszerepbe került: a 82. percben Roman Jaremcsuk fejesét, majd duplázását is védte.

Egy perccel később azonban már kiszolgáltatott helyzetben volt: jobb oldali szögletet követően a hosszú oldalon egyedül hagyott korábbi fradista, a jelenleg a török Trabzonsportban légióskodó Olekszandr Zubkov a hálóba fejelte az ukránok vezető gólját.

Az első gólt csúsztatásával előkészítő Olekszij Huculjak is betalált a végjátékban, így Szerhij Rebrov válogatottja kétgólos győzelemmel foglalta le helyét a márciusi pótselejtezőben.

A történelem ismétli önmagát: az izlandiakat a 2024-es Eb-részvételtől is az ukránok ütötték el, akkor a pótselejtezőben…

Bakuban a már biztos utolsó azeriek a már biztos vb-résztvevő franciákat fogadták, és bár Renat Dadashov közeli lövésével vezettek, Jean-Philippe Mateta fejjel gyorsan egyenlített, és a szünetben már két góllal vezettek a vendégek. A végére is maradt az 1–3 – Mateta a második, Maghnes Akliouche az első gólját szerezte a francia válogatottban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

D-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Ukrajna–Izland 2–0 (Zubkov 83., Huculjak 90+3.)

Azerbajdzsán–Franciaország 1–3 (Dadashov 4., ill. Mateta 16., Akliouche 30., Magomedaliyev 45. – öngól)