Zubkov kulcsfontosságú gólt fejelt, az ukránok nyertek, mehetnek a vb-pótselejtezőre

2025.11.16. 20:10
Olekszandr Zubkov (jobbra) nagyon fontos gólt fejelt, megalapozta az ukrán ünnepet (Fotó: AFP)
Ukrajna labdarúgó-válogatottja 2–0-ra győzött Izland elleni a két csapat vasárnap esti varsói vb-selejtezőjén, ami azt jelenti, hogy Szerhij Rebrov legénysége részt vehet a pótselejtezőben, Izland pedig biztosan nem lesz ott a jövő évi vb-n. A D-csoportot már korábban megnyerő franciák az Azerbajdzsán elleni 3–1-es idegenbeli győzelemmel zárták a selejtezőket.

Izlandnak elég lett volna a döntetlen Varsóban, sokáig tartotta is a számára kedvező gól nélküli állást, igaz, a 24. percben nagy szerencséje volt: gyors ukrán ellencsapás végén Viktor Cihankov 18 méterről a lécre bombázott.

A második játékrészben a vendégeknek két nagy lehetőségük is volt, de Anatolij Trubin előbb Brynjólfur Willumsson (47. perc), majd Victor Pálsson (76. perc) fejesénél is hatalmasat védett. A hajrá kezdetén az izlandi kapus, Elias Ólafsson is főszerepbe került: a 82. percben Roman Jaremcsuk fejesét, majd duplázását is védte.

Egy perccel később azonban már kiszolgáltatott helyzetben volt: jobb oldali szögletet követően a hosszú oldalon egyedül hagyott korábbi fradista, a jelenleg a török Trabzonsportban légióskodó Olekszandr Zubkov a hálóba fejelte az ukránok vezető gólját.

Az első gólt csúsztatásával előkészítő Olekszij Huculjak is betalált a végjátékban, így Szerhij Rebrov válogatottja kétgólos győzelemmel foglalta le helyét a márciusi pótselejtezőben.

A történelem ismétli önmagát: az izlandiakat a 2024-es Eb-részvételtől is az ukránok ütötték el, akkor a pótselejtezőben…

Bakuban a már biztos utolsó azeriek a már biztos vb-résztvevő franciákat fogadták, és bár Renat Dadashov közeli lövésével vezettek, Jean-Philippe Mateta fejjel gyorsan egyenlített, és a szünetben már két góllal vezettek a vendégek. A végére is maradt az 1–3 – Mateta a második, Maghnes Akliouche az első gólját szerezte a francia válogatottban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
D-CSOPORT, 6. FORDULÓ
Ukrajna–Izland 2–0 (Zubkov 83., Huculjak 90+3.)
Azerbajdzsán–Franciaország 1–3 (Dadashov 4., ill. Mateta 16., Akliouche 30., Magomedaliyev 45. – öngól)

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Franciaország

5

1

16–4

+12 

16

2. Ukrajna

3

1

2

10–11

–1 

10

3. Izland

2

1

3

13–11

+2 

7

4. Azerbajdzsán

1

5

3–16

–13 

1

 

 

