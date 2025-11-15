Nemzeti Sportrádió

A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Urbán Zita a mezeifutás magyar bajnoka

Vágólapra másolva!
2025.11.15. 17:29
null
Urbán Zita (Fotó: Facebook/Magyar Atlétika - Hungarian Athletics)
Címkék
Urbán Zita Karsai Gábor atlétika mezeifutás
A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Urbán Zita nyerte szombaton a mezeifutás magyar bajnokságát a Gödöllői Királyi Kastélyparkban.

 

A 117. alkalommal megrendezett ob eredményközlő oldala szerint a nőknél a BHSE 17:27 perces idővel győztes versenyzője mögött Monoszlay Casey Marie (Margitszigeti AC) és Varga Gréta Barbara (SVSE) ért célba másodikként, illetve harmadikként az 5000 méteres távon.

A 8000 métert teljesítő férfiaknál a Békéscsabai AC sportolója futott egyedüliként 24 percen belül, és lett ezzel az idei mezei bajnok. A második helyet Palkovits István (SVSE), míg a harmadikat Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) szerezte meg.

 

 

Urbán Zita Karsai Gábor atlétika mezeifutás
Legfrissebb hírek

Takács Boglárka és Halász Bence az év legjobb atlétája

Atlétika
20 órája

Atlétika: hat Eb-éremmel gazdagodott az utánpótlás az idén

Utánpótlássport
2025.11.13. 16:52

Gyász: elhunyt a 16-szoros országos bajnok atléta, Tóth László

Atlétika
2025.11.12. 18:47

Takács Boglárka már az MTK Budapestet erősíti

Atlétika
2025.11.07. 12:16

NS-képeslap: hiánypótló atlétikai komplexum Nyíregyházán

Atlétika
2025.11.07. 08:55

Rekordszámú verseny az atlétikai fedett pályás világsorozatban

Atlétika
2025.11.03. 16:21

Az összes kontinenst „meghódítaná” minden idők legjobb maratonfutója

Atlétika
2025.11.03. 13:32

Novemberben indul a jegyértékesítés a budapesti atlétikai világdöntőre

Atlétika
2025.10.29. 14:44
Ezek is érdekelhetik