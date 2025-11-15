A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Urbán Zita a mezeifutás magyar bajnoka

A 117. alkalommal megrendezett ob eredményközlő oldala szerint a nőknél a BHSE 17:27 perces idővel győztes versenyzője mögött Monoszlay Casey Marie (Margitszigeti AC) és Varga Gréta Barbara (SVSE) ért célba másodikként, illetve harmadikként az 5000 méteres távon.

A 8000 métert teljesítő férfiaknál a Békéscsabai AC sportolója futott egyedüliként 24 percen belül, és lett ezzel az idei mezei bajnok. A második helyet Palkovits István (SVSE), míg a harmadikat Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) szerezte meg.