Férfi kosárlabda: ősszel és tavasszal is Szombathelyen szerepel a magyar válogatott vb-selejtezőn

2025.09.30. 16:28
Fotó: Kovács Péter
férfi kosárlabda vb-selejtező magyar férfi kosárlabda-válogatott Szombathely
A magyar férfi kosárlabda-válogatott ősszel és jövő tavasszal is Szombathelyen vívja hazai mérkőzéseit a világbajnoki selejtezősorozatban.

A hazai szövetség keddi közlése szerint az előselejtezőből második helyen továbbjutott csapat a vasi városban fogadja novemberben a finneket, illetve februárban az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes franciákat.

Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese a G-csoportban szerepel majd a sorozatban, és ősszel a finnek elleni mérkőzés után három nappal Belgiumba látogat. A csoport első három helyezettje jut tovább a júliusi záráskor a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. Katarban rendezik.

 

