Az Olympiakosz fiatalja nyerte meg a Golden Boy közönségdíját

Az Olympiakosz Pireusz 18 éves középpályása, a hatszoros görög válogatott Hrisztosz Muzakitisz kapta a legtöbb szavazatot, közel 473 ezret, amivel a voksok 39 százalékát gyűjtötte be. A második helyen a Juventus 20 esztendős török szélsője, a tavalyi győztes Kenan Yildiz végzett (31.8%), míg a dobogóra még a vele egykorú, hatszoros szerb válogatott védő, Jan-Karlo Szimics fért fel (13.1%), aki az Anderlecht futballistája, de jelenleg kölcsönben a szaúdi Al-Ittihadban játszik.

A hagyományos Golden Boy-díjat idén a Paris Saint-Germain francia válogatott kiválósága, Désiré Doué nyerte meg. A közönségdíjat 2018-ban hívta életre az olasz Tuttosport, a szurkolók elsőként Justin Kluivertet látták a legjobb fiatal labdarúgónak, majd az elmúlt években még Mattéo Guendouzi, Ansu Fati, Karim Adeyemi, Nicola Zalewski és Jude Bellingham végzett élen a közönségszavazáson.

Muzakitisz a többi győztessel együtt december 1-jén veheti át a díját a torinói Nemzeti Automobil Múzeumban.