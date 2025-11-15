Az FTC nem bírt a Budai Farkasokkal a férfi kézilabda NB I-ben

A 16. és a 44. perc között egyszer sem vezettek a hazaiak, sőt, ebben az időszakban volt rá példa, hogy négy gól volt a vendégek előnye. A legvégén a Farkasok álltak közelebb a győzelemhez, de az utolsó percben az FTC jobbszélsője, Bujdosó Bendegúz egyenlített, csapattársa, Borbély Ádám pedig húsz másodpercen belül két lövést is kivédett.

Borbély 13 védéssel, Kovacsics Péter hat, Győri Mátyás öt találattal zárt. A vendégeknél Marko Panic és Teodorosz Boszkosz is hét gólt lőtt.

Öt győzelem és négy vereség mellett ez volt a Ferencváros első döntetlenje a pontvadászatban.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév 32–32 (17–19)

CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös 26–30 (11–10)

Csurgói KK–PLER-Budapest 33–25 (20–13)

Később

18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: One Veszprém HC–NEKA

Jegyzőkönyvek később.