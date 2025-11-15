Az FTC nem bírt a Budai Farkasokkal a férfi kézilabda NB I-ben
A 16. és a 44. perc között egyszer sem vezettek a hazaiak, sőt, ebben az időszakban volt rá példa, hogy négy gól volt a vendégek előnye. A legvégén a Farkasok álltak közelebb a győzelemhez, de az utolsó percben az FTC jobbszélsője, Bujdosó Bendegúz egyenlített, csapattársa, Borbély Ádám pedig húsz másodpercen belül két lövést is kivédett.
Borbély 13 védéssel, Kovacsics Péter hat, Győri Mátyás öt találattal zárt. A vendégeknél Marko Panic és Teodorosz Boszkosz is hét gólt lőtt.
Öt győzelem és négy vereség mellett ez volt a Ferencváros első döntetlenje a pontvadászatban.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév 32–32 (17–19)
CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös 26–30 (11–10)
Csurgói KK–PLER-Budapest 33–25 (20–13)
Később
18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged
18.00: One Veszprém HC–NEKA
Jegyzőkönyvek később.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Tatabánya
|8
|8
|–
|–
|262–216
|+46
|16
|2. Szeged
|10
|7
|1
|2
|335–274
|+61
|15
|3. Veszprém
|7
|7
|–
|–
|291–200
|+91
|14
|4. FTC
|10
|5
|1
|4
|334–331
|+3
|11
|5. Győr
|8
|4
|–
|4
|245–230
|+15
|8
|6. Csurgó
|10
|3
|2
|5
|288–287
|+1
|8
|7. Budai Farkasok-Rév
|8
|2
|4
|2
|226–246
|–20
|8
|8. Gyöngyös
|10
|4
|–
|6
|280–307
|–27
|8
|9. Szigetszentmiklós
|9
|3
|1
|5
|247–278
|–31
|7
|10. NEKA
|9
|2
|2
|5
|238–260
|–22
|6
|11. PLER
|9
|2
|2
|5
|253–296
|–43
|6
|12. Komló
|8
|2
|1
|5
|218–233
|–15
|5
|13. Balatonfüred
|8
|2
|1
|5
|212–236
|–24
|5
|14. Budakalász
|8
|2
|1
|5
|230–265
|–35
|5