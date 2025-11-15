Az FTC nem bírt a Budai Farkasokkal a férfi kézilabda NB I-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.11.15.
Borbély Ádám (Fotó: Földi Imre, archív)
A férfi kézilabda NB I 9. fordulójában az FTC meglepetésre csak 32–32-es döntetlent játszott a Budai Farkasokkal.

 

A 16. és a 44. perc között egyszer sem vezettek a hazaiak, sőt, ebben az időszakban volt rá példa, hogy négy gól volt a vendégek előnye. A legvégén a Farkasok álltak közelebb a győzelemhez, de az utolsó percben az FTC jobbszélsője, Bujdosó Bendegúz egyenlített, csapattársa, Borbély Ádám pedig húsz másodpercen belül két lövést is kivédett.

Borbély 13 védéssel, Kovacsics Péter hat, Győri Mátyás öt találattal zárt. A vendégeknél Marko Panic és Teodorosz Boszkosz is hét gólt lőtt.

Öt győzelem és négy vereség mellett ez volt a Ferencváros első döntetlenje a pontvadászatban.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév 32–32 (17–19)
CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös 26–30 (11–10)
Csurgói KK–PLER-Budapest 33–25 (20–13)

Később
18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged
18.00: One Veszprém HC–NEKA

Jegyzőkönyvek később.

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Tatabánya88262–216+4616
2. Szeged10712335–274+6115
3. Veszprém77291–200+9114
4. FTC10514334–331+311
5. Győr844245–230+158
6. Csurgó10325288–287+18
7. Budai Farkasok-Rév8242226–246–208
8. Gyöngyös1046280–307–278
9. Szigetszentmiklós9315247–278–317
10. NEKA9225238–260–226
11. PLER9225253–296–436
12. Komló8215218–233–155
13. Balatonfüred8215212–236–245
14. Budakalász8215230–265–355

 

 

