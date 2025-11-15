A Puskás Akadémia megverte az FTC-t a női NB I-ben a forduló rangadóján – videó
A női labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapján a Puskás Akadémia nyert a Ferencváros vendégeként, az Újpest szintén idegenben győzött, míg a Viktória hazai pályán szerezte meg a három pontot.
Ashley Merrill már az 1. percben vezetéshez juttatta a vendégeket a Ferencváros–Puskás Akadémia rangadón, majd ugyan Jadyn Edwards hamar egyenlített, egy perccel később már ismét a felcsútiaknál volt az előny, és ezúttal is Merrill volt eredményes. A találkozón ezt követően már csak egy gól esett, a 60. percben Mayer Zsófia tizenegyesből talált be, így a PAFC kettővel nyert, és megelőzte az eddig listavezető FTC-t a tabellán. 1–3
NŐI LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Szekszárdi WFC–Újpest FC 1–4
Viktória FC–Diósgyőri VTK 4–0
FTC-Telekom–Puskás Akadémia FC 1–3
Később
17.00: MTK Budapest–Kész-St. Mihály-Szeged
18.00: Budaörs–Budapest Honvéd FC
Pénteken játszották
Pécsi MFC–ETO FC 2–3
