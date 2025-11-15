Hosszabbított bosnyák támadójával az MTK

Az MTK a közösségi oldalán számolt be arról szombaton, hogy a klub mindenben megállapodott Marin Jurinával a jövő nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáról, így a támadó a következő időszakban is a csapatot erősíti majd – azt viszont nem közölték, hogy a játékos mennyi időre írt alá.

Jurina 2024 januárjában szerződött az MTK Budapesthez, első bajnoki meccsén azonnal betalált. Az előző idényben házi gólkirály lett, s az élvonal teljes mezőnyét tekintve ő szerezte a második legtöbb találatot (13).

A 31 éves támadó eddig 65 alkalommal lépett pályára az MTK színeiben, és 21 gólt ért el, valamint két találatot előkészített. Jurina korábban Mezőkövesden is házi gólkirály lett, Magyarországon pedig már 47 szerzett gólnál jár (40 bajnoki találat, hét a kupában) a tétmeccseket tekintve.