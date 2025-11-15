Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda Bajnokok Ligája: Metz–DVSC

Vágólapra másolva!
2025.11.15. 17:50
null
Petrus Mirtill legutóbb öt gólt szerzett (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Metz HB női kézi BL női kézilabda Metz Handball DVSC Schaeffler női kézi női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 8. fordulójában a Metz otthonába látogat a DVSC Schaeffler – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
Metz HB (francia)–DVSC Schaeffler (13–12) – élőben az NSO-n!

 

Metz HB női kézi BL női kézilabda Metz Handball DVSC Schaeffler női kézi női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
Legfrissebb hírek

Metzbe utazik a Loki, Hamarban teheti tökéletessé az évét az ETO

Kézilabda
10 órája

Európai kézilabdaligák: Albek Anna hét gólt lőtt

Kézilabda
2025.11.12. 22:00

Nyert az Ikast, és beérte pontszámban az FTC-t a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.09. 18:46

Veronica Kristiansen szerint a mostani minden idők legjobb Győri ETO-ja

Kézilabda
2025.11.09. 09:40

Tíz góllal is vezetett, végül öttel nyert a Metz Debrecenben a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.11.08. 21:30

Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben

Kézilabda
2025.11.08. 19:32

Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez

Kézilabda
2025.11.08. 17:29

Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi

Kézilabda
2025.11.08. 10:25
Ezek is érdekelhetik