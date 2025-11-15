Női kézilabda Bajnokok Ligája: Metz–DVSC

A női kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjának 8. fordulójában a Metz otthonába látogat a DVSC Schaeffler – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
Metz HB (francia)–DVSC Schaeffler (13–12) – élőben az NSO-n!
Legfrissebb hírek
Európai kézilabdaligák: Albek Anna hét gólt lőtt
Kézilabda
2025.11.12. 22:00
Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben
Kézilabda
2025.11.08. 19:32
Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez
Kézilabda
2025.11.08. 17:29
Norvég vendégek Győrben, francia összecsapás előtt a Fradi
Kézilabda
2025.11.08. 10:25
Ezek is érdekelhetik