A Tatabánya hétgólos előnybe került az Európa-kupában

Az egyik legnehezebb riválist, a norvég Naerbőt már rögtön az előző, bemutatkozó körében kiejtette a tatabányai kézilabdacsapat az Európa-kupábÓL. A 16 közé jutásért vívandó párharcban a svájci Suhr Aarau búcsúztatása valamivel könnyebb feladatnak ígérkezett. Azonban a harmadik számú európai kupában lévő együttesekről nem áll annyi felvétel a rendelkezésre, hogy biztosra lehessen menni.

A hosszabb kispad és a Tatabánya őszi formája mindenképp bizakodásra adott okot, a magyar csapat vezeti az NB I-et és a Fradit is kiejtette a Magyar Kupából. Szombaton a pálya jobb oldaláról hiányzott Demis Grigoras és Rodríguez Pedro is, utóbbi a kispadról buzdította társait. Daniel Mosindi lőtte az első gólt, amire az ellenfél legismertebb játékosa, Martin Popovszki válaszolt. Eleinte egyik csapat sem cserélt támadásról védekezésre, az első négy hétméterest négy különböző játékos dobhatta kapura – közülük csak Éles Benedek hibázott, aki később nagy gólokkal vette hátára együttesét.

Fordulatokban gazdag első félidőt láthattunk, ami egy ilyen oda-visszavágós párharcban nem feltétlenül meglepő. Az első rossz időszaknak 7–5-ös hátrányban Patrick Lemos vetett véget, majd megjött Dmitrij Zsitnyikov és szépen cselezte be magát ziccerbe, Vajda Huba okos átemelős góljával pedig már a vezetést is sikerült visszavenni.

Marijan Maric góljaira Éles Benedek válaszolt, majd Székely Márton kivédett egy hetest. A játékrész hajrájában a hazaiak mindkét hármas védőjét kiállították, Matej Havran és Vajda Huba büntetése nyomán Baptiste Damatrin kettős emberhátrányban talált be.

A második félidő 18–15-ös hazai vezetésről indult, a jól védő Székely egész pályáról ívelt az üres kapuba. Nem sokkal később a fürge léptű beálló, Papp Tamás bravúrral szedte le a Bányász üresen tátongó kapujára érkező lövést. A 38. percben már ismét Székely volt a főszereplő, amikor kirúgta Julius Völkin felső sarokba érkező bombáját.

A meccs kétharmadánál ötre nőtt a különbség, Maric mellett David Knezevic tudott csak zavart okozni a magyar védekezésben. Az utolsó negyedóra előtt mégis csak három gól volt a Tatabánya előnye, így Tóth Edmond vezetőedző időt kért. Visszajött a pályára Éles, rögtön szép gólt dobott a vele szemben álló védő teste mellett (28–24).

Néhány másodpercen belül mindkét tatabányai balszélsőt kiállították, Krakovszki Bencét láb, Damatrint a ziccerben beugró ellenféllel szemben elkövetett szabálytalanságért küldték le. A „megoldóember” Lemos volt, majd Székely ismét nagy védéssel jelentkezett. A svájciak nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel sem, majd Terjék hetesgólja következett.

A hajrára sikerült egy addig nem látott sebességi fokozatra kapcsolni, Mosindi egy az egyező tudománya került előtérbe. Gyorsan járt a labda, Éles szolgálta ki Vajda Hubát, aki újra betalált, az előny pedig hétre nőtt. A balátlövő nem sokkal később Sztraka Dánielnek is pontosan adta fel a labdát, aki köszönte szépen és „bezsákolta” a hálóba. A Tatabánya 40–33-ra győzött, amivel kellemes helyzetet teremtett saját magának a jövő hét szombati visszavágóra.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

MOL Tatabánya KC–HSC Suhr Aarau (svájci) 40–33 (18–15)

Később

19.00: HC Fivers WAT Margareten (osztrák)–Balatonfüredi KSE

Jegyzőkönyvek később.