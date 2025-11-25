Nemzeti Sportrádió

A 6:3 és a Puskás Ausztráliában is műsorra kerül a Magyar labdarúgás napján

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 12:56
null
Az M4 Sporton 21 órától látható a legendás angol–magyar (Fotó: Imago)
Címkék
Magyar Labdarúgás napja Aranycsapat 6:3
Az M4 Sport ismét műsorra tűzi az Anglia–Magyarország (3:6) mérkőzést november 25-én, vagyis a Magyar labdarúgás napján.

Az Aranycsapat 72 évvel ezelőtt, 1953. november 25-én győzte le Angliát, amely addig veretlen volt hazai pályán a nem brit csapatokkal szemben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 1993-ban, a mérkőzés 40. évfordulóján nyilvánította november 25-ét a Magyar labdarúgás napjának.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is műsorra tűzi a mérkőzést az M4 Sport. Az összecsapás Szepesi György kommentálásával 21 órától követhető az M4 Sporton.

18.45-től, vagyis a közvetítés előtt Csányi Sándor MLSZ-elnök exkluzív interjút ad az M4 Sporton. 

A Duna televízió is készül az évfordulóra, ugyanis 20.50-től vetíti a Puskás Ausztráliában című dokumentumfilmet, ahol soha nem látott felvételek is láthatóak Puskásról.

 

Magyar Labdarúgás napja Aranycsapat 6:3
Legfrissebb hírek

Elmaradt házi feladat

Népsport
2025.10.21. 11:51

Fókuszban a labdarúgás a Buzánszky Sportteraszon pénteken a Tusványoson

Egyéb egyéni
2025.07.25. 08:59

A száz éve született Gellér Sándorra emlékezett az Aranycsapat Testület Keszthelyen

Magyar válogatott
2025.07.12. 15:24

Az Aranycsapat ihlette a Chelsea új idegenbeli mezét

Angol labdarúgás
2025.06.12. 15:46

Nem barátkoztunk Varsóban, avagy 75 éve kezdődött a Bernig tartó veretlenségi sorozat

Népsport
2025.06.04. 08:41

Meghirdették a Buzánszky 100 emlékévet

Magyar válogatott
2025.05.05. 20:06

100 éve született Buzánszky Jenő

Képes Sport
2025.05.04. 08:00

Kilencven évvel ezelőtt született a góllövés mestere, Tichy Lajos

Magyar válogatott
2025.03.21. 07:37
Ezek is érdekelhetik