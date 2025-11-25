A 6:3 és a Puskás Ausztráliában is műsorra kerül a Magyar labdarúgás napján
Az M4 Sport ismét műsorra tűzi az Anglia–Magyarország (3:6) mérkőzést november 25-én, vagyis a Magyar labdarúgás napján.
Az Aranycsapat 72 évvel ezelőtt, 1953. november 25-én győzte le Angliát, amely addig veretlen volt hazai pályán a nem brit csapatokkal szemben.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 1993-ban, a mérkőzés 40. évfordulóján nyilvánította november 25-ét a Magyar labdarúgás napjának.
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is műsorra tűzi a mérkőzést az M4 Sport. Az összecsapás Szepesi György kommentálásával 21 órától követhető az M4 Sporton.
18.45-től, vagyis a közvetítés előtt Csányi Sándor MLSZ-elnök exkluzív interjút ad az M4 Sporton.
A Duna televízió is készül az évfordulóra, ugyanis 20.50-től vetíti a Puskás Ausztráliában című dokumentumfilmet, ahol soha nem látott felvételek is láthatóak Puskásról.
