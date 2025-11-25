Nemzeti Sportrádió

F1: hármas holtverseny a szezonzáró előtt? – így állhat a három bajnokesélyes azonos pontszámmal az utolsó futamot megelőzően

2025.11.25. 12:59
Verstappen és Norris – ki nevet a végén? (Fotó: Getty Images)
F1 Max Verstappen Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
A 2025-ös Formula–1-es szezon hajrájához érkezve különös matematikai helyzet kezd körvonalazódni: van esély arra, hogy a három vb-esélyes, Lando Norris, Oscar Piastri és Max Verstappen azonos pontszámmal érkezzen meg a flnáléra, az Abu-dzabi Nagydíjra.

 

A jelenlegi állás szerint Norris 390 ponttal vezet, Piastri és Versappen fej-fej mellett 366 pontszámmal követik – vagyis a brit pilóta előnye jelenleg 24 pont.

Mivel a naptárban már csak 2 versenyhétvége maradt – Katar és Abu-dzabi – közülük pedig Katar egy sprintfutamos hétvége, így akár az is előfordulhat, hogy úgy vándorolnak a pontszámok a három esélyes közt, hogy az utolsó futamra azonos pontszámmal érkeznek meg.  

Nézzük meg milyen pontelosztások mellett fordulhat elő ez a különös szcenárió.

1. opció

Ha Norris 1 pontot szerez a hétvége során – tehát a sprintfutamon 8. helyen fut be és kiesik a futamon – vagy kiesik a sprintfutamon és a főfutamon 10. helyen inti le a kockás zászló.

Piastri és Verstappen helyzete felcserélhető de a példa kedvéért:

Verstappen nyer a futamon, de nem szerez pontot a sprintversenyen.

Piastri 7 pontot szerez a sprinversenyen, és a futamon 2. lesz.

Ebben az esetben mind a hárman 391 pontszámmal zárják a hétvégét.

2. opció

Ha Norris 2 pontot szerez a hétvége folyamán – sprinten és futamon 1-1 pont, vagy nullázás az egyik futamon és 2 pont a másikon.

Ebben az esetben Piastrinak a sprinten 8. és a futamon 1. helyet kellene becserkésznie.

Verstappennek viszont a sprintfutamon kell nyernie, és a futamon 2.-ként beérni.

Így 392 ponttal indulnának neki az utolsó futamnak.

Mint ismert, a már-már eldőlő vb-pontverseny azzal vált újra izgalmassá Las Vegasban, hogy szabálytalanság miatt mindkét McLarent kizárta az FIA. 

F1
2025.11.23. 10:48

Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban – fordulat a bajnoki küzdelemben?

A vb-éllovas előnye mindössze 24 pontra olvadt az immár pontazonossággal álló Piastri és Verstappen előtt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Lando Norris71723390
2. Oscar Piastri71423366
3. Max Verstappen61324366
4. George Russell2923294
5. Charles Leclerc720226
6. Lewis Hamilton20152
7. Andrea Kimi Antonelli316137
8. Alexander Albon1273
9. Isack Hadjar11151
10. Nico Hülkenberg1849
11. Carlos Sainz11148
12. Oliver Bearman1041
13. Fernando Alonso837
14. Liam Lawson636
15. Lance Stroll735
16. Esteban Ocon932
17. Cunoda Juki928
18. Pierre Gasly722
19. Gabriel Bortoleto519

 

F1 Max Verstappen Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
