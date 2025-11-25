F1: hármas holtverseny a szezonzáró előtt? – így állhat a három bajnokesélyes azonos pontszámmal az utolsó futamot megelőzően

A jelenlegi állás szerint Norris 390 ponttal vezet, Piastri és Versappen fej-fej mellett 366 pontszámmal követik – vagyis a brit pilóta előnye jelenleg 24 pont.

Mivel a naptárban már csak 2 versenyhétvége maradt – Katar és Abu-dzabi – közülük pedig Katar egy sprintfutamos hétvége, így akár az is előfordulhat, hogy úgy vándorolnak a pontszámok a három esélyes közt, hogy az utolsó futamra azonos pontszámmal érkeznek meg.

Nézzük meg milyen pontelosztások mellett fordulhat elő ez a különös szcenárió.

1. opció

Ha Norris 1 pontot szerez a hétvége során – tehát a sprintfutamon 8. helyen fut be és kiesik a futamon – vagy kiesik a sprintfutamon és a főfutamon 10. helyen inti le a kockás zászló.

Piastri és Verstappen helyzete felcserélhető de a példa kedvéért:

Verstappen nyer a futamon, de nem szerez pontot a sprintversenyen.

Piastri 7 pontot szerez a sprinversenyen, és a futamon 2. lesz.

Ebben az esetben mind a hárman 391 pontszámmal zárják a hétvégét.

2. opció

Ha Norris 2 pontot szerez a hétvége folyamán – sprinten és futamon 1-1 pont, vagy nullázás az egyik futamon és 2 pont a másikon.

Ebben az esetben Piastrinak a sprinten 8. és a futamon 1. helyet kellene becserkésznie.

Verstappennek viszont a sprintfutamon kell nyernie, és a futamon 2.-ként beérni.

Így 392 ponttal indulnának neki az utolsó futamnak.

Mint ismert, a már-már eldőlő vb-pontverseny azzal vált újra izgalmassá Las Vegasban, hogy szabálytalanság miatt mindkét McLarent kizárta az FIA.