F1: hármas holtverseny a szezonzáró előtt? – így állhat a három bajnokesélyes azonos pontszámmal az utolsó futamot megelőzően
A jelenlegi állás szerint Norris 390 ponttal vezet, Piastri és Versappen fej-fej mellett 366 pontszámmal követik – vagyis a brit pilóta előnye jelenleg 24 pont.
Mivel a naptárban már csak 2 versenyhétvége maradt – Katar és Abu-dzabi – közülük pedig Katar egy sprintfutamos hétvége, így akár az is előfordulhat, hogy úgy vándorolnak a pontszámok a három esélyes közt, hogy az utolsó futamra azonos pontszámmal érkeznek meg.
Nézzük meg milyen pontelosztások mellett fordulhat elő ez a különös szcenárió.
1. opció
Ha Norris 1 pontot szerez a hétvége során – tehát a sprintfutamon 8. helyen fut be és kiesik a futamon – vagy kiesik a sprintfutamon és a főfutamon 10. helyen inti le a kockás zászló.
Piastri és Verstappen helyzete felcserélhető de a példa kedvéért:
Verstappen nyer a futamon, de nem szerez pontot a sprintversenyen.
Piastri 7 pontot szerez a sprinversenyen, és a futamon 2. lesz.
Ebben az esetben mind a hárman 391 pontszámmal zárják a hétvégét.
2. opció
Ha Norris 2 pontot szerez a hétvége folyamán – sprinten és futamon 1-1 pont, vagy nullázás az egyik futamon és 2 pont a másikon.
Ebben az esetben Piastrinak a sprinten 8. és a futamon 1. helyet kellene becserkésznie.
Verstappennek viszont a sprintfutamon kell nyernie, és a futamon 2.-ként beérni.
Így 392 ponttal indulnának neki az utolsó futamnak.
Mint ismert, a már-már eldőlő vb-pontverseny azzal vált újra izgalmassá Las Vegasban, hogy szabálytalanság miatt mindkét McLarent kizárta az FIA.
Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban – fordulat a bajnoki küzdelemben?
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|17
|23
|390
|2.
|Oscar Piastri
|7
|14
|23
|366
|3.
|Max Verstappen
|6
|13
|24
|366
|4.
|George Russell
|2
|9
|23
|294
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|20
|226
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|20
|152
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|3
|16
|137
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|11
|51
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|8
|49
|11.
|Carlos Sainz
|–
|1
|11
|48
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|10
|41
|13.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|37
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|36
|15.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|35
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|9
|32
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|28
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19