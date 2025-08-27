A németek világbajnokhoz illő győzelemmel indították a férfi kosár Eb-t

MONTENEGRÓ–NÉMETORSZÁG 76–106

Szoros első félidő után a másodikban a németek szétcincálták ellenfelüket – nem kis részben annak köszönhetően, hogy a triplák mestere, Andreas Obst az öt hármasából négyet abban a tíz percben hajított be. A 2023-as világbajnok soraiban Dennis Schröder is megtette a magáét, 21 percnyi játékideje alatt 21 pontot szórt 54 százalékos mezőnymutatóval, és egy másik NBA-légiós, Franz Wagner is betett a közösbe 22 pontot, valamint nyolc lepattanót. A Chicago veteránja, Nikola Vucsevics 23 ponttal, 10 lepattanóval és öt gólpasszal igyekezett versenyben tartani a montenegróiakat, kevés sikerrel.

CSEHORSZÁG–PORTUGÁLIA 50–62

A portugálok nagyon szervezett védőjátékkal lepték és bénították meg a cseheket, ráadásul Neemias Queta személyében volt egy kirobbanó formában lévő játékosuk: a Boston Celtics 26 éves centere 23 ponttal, 18 lepattanóval, négy dobásblokkolással és két labdaszerzéssel lett a meccs embere. A FIBA statisztikusai szerint ő az első, aki élete első Eb-mérkőzésén elérte a 20 pontot és a 15 lepattanót – legalábbis amióta jegyzőkönyvezik a pattanókat. Kulcsember volt Rafael Lisboa is, aki a harmadik negyedben gyors egymásutánban két triplát elsüllyesztve tartotta lendületben csapatát.

NAGY-BRITANNIA–LITVÁNIA 70–94

Bár a hárompontosokat pocsékul dobták (2/19) a litvánok, a mezőnyszázalékuk így is ötvenszázalékos lett (35/70), a lepattanókat is sokkal jobban szedték (57–31), és a harmadik negyedbeli 15–2-es roham után nem volt kérdéses, hogy fölényes győzelemmel kezdik az Európa-bajnokságot. A nyártól denveri Jonas Valanciunas a 18 pontja mellé kilenc lepattanót szedett, Rokas Jokubaitis 12 ponttal, hat assziszttal és öt lepattanóval zárt, Azuolas Tubelis 8/10-es mezőnymutatóval jutott el 17 pontig.

LETTORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 73–93

A Riga Arena 11 000 nézőjének többsége döbbenten figyelte, hogy Ercan Osmani már öt másodperccel a feldobás után zsákolt egy kiadósat. Még nagyobb volt a hazai keserűség, hogy a törökök hasonló szellemben folytatták, és elég simán megnyerték a mérkőzést. Osmaninak fontos szerepe volt abban is, hogy a lettek legnagyobb csillaga, Kristaps Porzingis 3/12-es mezőnymutatóval csupán 10 pontig jutott. Cedi Osman 20 pontot szórt, Kenan Sipahi öt triplára alapozva 19-et, míg Alperen Sengun sokoldalú játékkal (16 pont, 8 lepattanó, 7 assziszt) fűtötte a török mozdonyt. A félholdasok 15 hármast dobtak be, a FIBA statisztikái szerint ez a legnagyobb termésük Eb-meccsen.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT, RIGA

Csehország–Portugália 50–62 (10–13, 19–19, 11–13, 10–17)

Ld: Krejcí 10, ill. Queta 23, Lisboa 15

Lettország–Törökország 73–93 (21–24, 18–23, 16–25, 18–21)

Ld: Lomazs 16, Zagars 11, Smits 10, Porzingis 10, ill. Osman 20, Sipahi 19, Sengun 16, Larkin 15

Később

20.15: Szerbia–Észtország

B-CSOPORT, TAMPERE

Nagy-Britannia–Litvánia 70–94 (15–23, 18–18, 17–24, 20–29)

Ld: Yeboah 17, ill. Valanciunas 18, Tubelis 17, Jokubaitis 12, Normantas 12

Montenegró–Németország 76–106 (20–24, 23–22, 12–33, 21–27)

Ld: Vucsevics 23, Allman 18, ill. Wagner 22, Schröder 21, Obst 18

Később

19.30: Svédország–Finnország (Tv: M4 Sport)

A négy országban (Ciprus, Finnország, Lengyelország, Lettország) zajló Európa-bajnokságon négy hatos csoportban zajlanak a csoportküzdelmek, mindegyikből az első négy jut be a nyolcaddöntőbe.