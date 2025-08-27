Ki állítja meg Szerbiát a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon?

Három éve sokkal izgatottabban vártuk a férfi Európa-bajnokságot, hiszen nemzeti együttesünk kijutott a többek között németországi tornára, amelyen Kölnben végül nyeretlenül zárt. Az idei, 42. kontinensviadalra nem kvalifikált Gasper Okorn szövetségi kapitány legénysége, így csak távolról figyeljük, hogy a négy országban (Lettország, Finnország, Lengyelország és Ciprus) megrendezendő, majd’ három hétig tartó viadalon révbe ér-e a favorit Szerbia. Mert ha leegyszerűsítjük az esélylatolgatást, tulajdonképpen ez a helyzet, Szvetiszlav Pesics szövetségi kapitány együttese ha nem is mérföldekkel, de valamivel esélyesebbnek tűnik a többieknél. A címvédő spanyoloknál egyértelműen, a 2022-ben Berlinben kisebb meglepetésre csúcsra jutó ibériai gárda vállalható kerettel vesz részt az Európa-bajnokságon, de a három évvel ezelőttinél is heroikusabb és jobb játékra lenne szüksége, hogy akár a fináléig eljusson.

Térjünk vissza a szerbekhez, akik 2001 óta nem nyertek Eb-t, de most tényleg minden esélyük megvan az aranyra, főleg azért, mert ott lesz a csapatban a 30 éves Nikola Jokics. A válogatott – amely 2023-ban nélküle ezüstérmes lett a világbajnokságon – mindenese, az NBA-bajnok „Joker” végigdolgozta a nyarat, és készen áll arra, hogy a csapatkapitány Bogdan Bogdanoviccsal karöltve győztes hadjáratba vezesse a többieket, s ehhez még az sem feltétlenül szükséges, hogy a csütörtökön 76. évét betöltő Pesicsnek varázsolnia kelljen a taktikai táblán.

„Hamar véget ér egy ilyen torna, a csoportmeccsek után jönnek az élet-halál mérkőzések a kieséses szakaszban, szóval nagyon jól kell időzíteni a formát, és mindig csak a következő feladatra koncentrálni – mondta a 33 éves Bogdanovics, aki már nyolc éve az NBA-ben játszik, jelenleg a Los Angeles Clippers játékosa. – Tisztában vagyunk azzal, hogy a szerb nép már nagyon várja az aranyat tőlünk, de ezt a nyomást is tudni kell kezelni. Kiváló karakterekből áll a csapatunk, igazi harcosokból, de ezzel aligha mondok újat. Győzni szeretnénk, érezzük magunkban ehhez az erőt és a tudást. A címvédő spanyolok mellett a németek és a fiatal franciák is odaérhetnek a dobogó tetejére, de sok erős, jó csapat lesz.”

Ahogy Bogdanovics is mondta, a világbajnok németek is az esélyesek közé sorolandók, de előbb valahogy meg kell oldaniuk két center, Moritz Wagner (Orlando Magic) és a friss NBA-bajnok Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) pótlását, akik sérülés miatt kihagyják az Eb-t, az pedig még nagyobb probléma, hogy a gárda spanyol szövetségi kapitánya, Álex Mumbrú, aki tavaly óta dolgozik a németekkel, betegség miatt az első csoportmeccsen nem ülhet a kispadra. Világsztárból nem lesz hiány idén sem, a Rigában záruló tornán többek közt ott lesz a görög Janisz Adetokunbo (Milwaukee Bucks) és a szlovén Luka Doncic (LA Lakers) is, bár csapatuk még így sem tartozik az aranyvárományosok közé…

Hogy kontextusba helyezzük az Eb-t, jegyezzük meg, a párizsi olimpián megrendezett férfitornát minden idők legjobb, legkiegyensúlyozottabb viadalának titulálták, joggal, de szerintem van rá esély, hogy az idei kontinensviadalról hasonlókat mondjanak majd. Sok sztárt láthatunk, több csapat esélyes, így nagy valószínűséggel a színvonal is magas lesz. A legnagyobb sansza szerintem is Szerbiának van. Semmilyen következtetést sem kell levonni abból, hogy Jokicsék veretlenül zárták a felkészülést, tény, összeszokott, erős gárda, még az szólhat mellette, hogy a legkomplettebb. A franciák a hiányzók miatt nálam nem feltétlenül favoritok, a címvédő spanyolokkal kapcsolatban hezitálok, a világbajnok németek viszonylag egyben vannak, de magasposzton több hiányzót kell pótolniuk, ám így is összeszokott a csapatuk. Sötét lónak számítanak a görögök, a szlovénok, akik nem esélyesek, de nem lehet őket leírni. A briteket is érdemes lesz figyelni, több olyan játékosuk van, aki már játszott az NB I-ben vagy most igazolt magyar klubba – Tarik Phillip (korábban Szolnok), Jubrile Belo és Patrick Whelan (Falco) –, érdekes lesz megnézni, mit tudnak ebben a mezőnyben. NS-SZAKÉRTŐ: ZSIVERA Gábor, a Sport TV szakkommentátora

Szerintem minden idők egyik legerősebb tornája várható, szinte minden csapatban lesznek az NBA-sztárok és az európai elit tagjai. A csapatkapitányság nagy felelősséget is jelent nekem, ám örömmel fogadtam el ezt a szerepet, és ahogy eddig is, képviselem a hazámat. Sok hiányzónk van, de így is egységes, jó együttest alkotunk, a távol maradókért is játszunk. Guerschon Yabusele, a franciák erőcsatára Minden feltétel adva van ahhoz, hogy nagy és kiemelkedő eredményt érjünk el. Egy olyan kis országnak, mint a miénk, ritkán adatik meg, hogy ekkora volumenű eseményen részt vegyen, ráadásul a lehető legjobb csapattal, hazai közönség előtt, szóval minden percet élveznünk kell és közben maximálisan koncentrálni. Kristaps Porzingis, a lettek centere Semmihez sem hasonlítható az az érzés, amikor a válogatottban játszom, ez a csúcsa a kosárlabdának. Nekem megadatott, hogy másodszor képviseljem a hazámat Európa-bajnokságon, így tudom, milyen fantasztikus ez a torna. Varázslatos hetünk lesz Finnországban, az biztos. Lauri Markkanen, a finnek centere Vélemények

Sporttörténelmi lenne a német győzelem – miniinterjú Franz Wagnerrel, a németek erőcsatárával



– Sok NBA-játékosnál mindig kulcskérdés, részt vegyen-e az idény előtti kontinensbajnokságon – ön hogy vélekedik erről?

– Egy játékosnak a legnagyobb megtiszteltetés a hazáját képviselni, s szerintem az Európa-bajnokság az egyik legjobb terep arra, hogy még jobbá tegyük a német kosárlabda megítélését. Én minden válogatott meccsen szeretnék ott lenni.

– Mekkora bravúr lenne, ha a két évvel ezelőtti világbajnoki győzelmük után a kontinensviadalon is az önök nyakába akasztanák az aranyérmet?

– Óriási volna, sporttörténelmi jelentőségű, de nyerni nagyon nehéz. A válogatottal elérni ezt kiemelkedően nagy teljesítmény lenne. Kétezer­huszonháromban megtapasztaltuk, milyen nagyszerű érzés győzni, láttuk az országban, mekkora jelentősége volt az emberek számára a sikerünknek. Most is megteszünk mindent azért, hogy ünnepelhessünk.

– Az NBA európai szupersztárjai közül a görög Janisz Adetokunbo, a szlovén Luka Doncic és a szerb Nikola Jokics is részt vesz a tornán. Mit gondol róluk?

– Janisz azért különleges, mert elképesztően atletikus, s általában ő a legmagasabb játékos is a pályán, egy az egyben egyszerűen nem lehet védekezni ellene. Luka és Nikola pedig azért elképesztő, mert a csapattársaikat is olyan ritmusba tudják hozni, ami elég a győzelemhez. Persze ők is bármikor bármennyi pontot tudnak szerezni egy az egyben, de hát világsztárok. Borzasztó nehéz a megfelelő taktikát kitervelni és alkalmazni ellenük.

42. FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

A szerdai program. 1. forduló

A-csoport (Riga):

13.45: Csehország–Portugália

17.00: Lettország–Törökország

20.15: Szerbia–Észt­ország

B-csoport (Tampere):

12.30: Nagy-Britannia–Litvánia

15.30: Monte­negró–Németország

19.30: Svédország–Finnország (Tv: M4 Sport)