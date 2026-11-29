LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 1–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 6311 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Máyer Gábor)

FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Madarász Á. (Bero, 77.), Nagy Á., Corbu – Yusuf (Maiga, 87.), Joseph (Lisztes, 87.), Arzani (Zachariassen, 77.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Peraza, F. Vera, J. Calderón – Amato, Krevszun, Kiss B. (L. Alfonso, 81.) – Marlon Santos (M. Richards, 81.), M. Machado, Maxsuell (A. Henrique, 61.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Joseph (57.)

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Szomorú látványt nyújtott a Groupama Aréna: alig több, mint negyed ház előtt rendezték meg a Ferencváros és a ZTE FC összecsapását. Hogy minek tulajdonítható a zöld-fehérek szurkolóinak távolmaradása, azt csak találgatni lehet, mindenesetre ilyen kevesen legutóbb 2023 decemberében, egy Mezőkövesd elleni gól nélküli bajnokin voltak az Üllői úton NB I-es mérkőzésen.

Amint az várható volt, a Zalaegerszeg ellentámadásokra rendezkedett be, igyekezett kihasználni legfőbb fegyverét. Csakhogy az első félidőben a házigazda volt, amely lényegesen többet veszélyeztetett: a 17. percben Daniel Arzani lövése után Gundel-Takács Bence tolta ujjheggyel a lécre a labdát, a szünet előtti pillanatokban pedig Bamidele Yusuf közvetlen közelről találta el a jobb oldali kapufát. Noha a Fradinak a Celje ellen gyakran sikerült átjátszania ellenfele hátsó sorát, az egerszegiek ellen az első negyvenöt percben ritkán került a védelem mögé.

Gundel-Takács több nagy védést is bemutatott (Fotó: Török Attila)

A második félidőre rákapcsolt a magyar rekordbajnok. Fél perc sem telt el a játékrészből, Lenny Joseph ziccerénél Gundel-Takács hárított szenzációs mozdulattal. Nem sokkal később a túloldalon csattant a léc, Maxsuell tévesztett centikkel, a kihagyott lehetőségért pedig nagy árat fizettek a vendégek, Lenny Joseph ugyanis lecsapott. A francia-haiti támadó első gólját szerezte az az NB I-es idényben, és ha jobban összpontosít, a duplázás is összejött volna neki: a 61. percben a fejesét követően a bal oldali kapufa és a léc találkozását találta el a labda, míg a 72. percben felelőtlen zalaegerszegi szögletrúgást követően a saját térfeléről indulva rohamléptekkel nyargalt kapuig, ám a ZTE FC magyar válogatott kerettag kapusa ismét túljárt az eszén.

A Ferencváros a hajrában is nagy lehetőségeket puskázott el, jócskán „alullőtte az xG-jét” – hiába volt 2.41 a várható gól mutatója, csak egy gólt szerzett –, de ezzel a szurkolói többsége alighanem kiegyezik, hiszen a zöld-fehérek két nyeretlen tétmeccset követően fontos győzelmet arattak, és felléptek a dobogóra. 1–0