A judoinfo.hu szaklap beszámolója szerint nyolcan indultak harcba a címért, az A-csoportból három győzelemmel Nerpel, a B-ből pedig a hazaiak címvédője, Rábai László jutott a fináléba, s a végső győzelmet a TFSE judósa szerezte meg.

A 25 esztendős Nerpel Gergely 2018-ban a 73, 2020-ban a 81, 2021-ben, 2023-ban és 2026-ban pedig a 90 kilogrammban nyert aranyat, így vasárnap óta immár négy kategóriában gyűjtött ob-aranyat. A bronzéremért a két csoport második helyezettjei csaphattak össze, Kenderesi Péter (Pécsi VSK) és Hermann Benedek (Soproni JSE) csatáját a pécsiek ifjúsági világbajnoka nyerte meg.

A bajnoki érem mellé az első helyezett százötven-, a második száz-, a harmadik pedig ötvenezer forintot kapott.