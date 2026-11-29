„Úgy érzem, két pontot elveszítettünk – fogalmazott Szoboszlai Dominik a mérkőzés után a TNT Sports mikrofonja előtt. – Még ha nem is most játszottuk a legjobb meccsünket a bajnokságban, szerintem megérdemeltük volna a győzelmet. Megvoltak a helyzeteink, vezettünk néhány jó kontratámadást is, ezeket azonban be kellett volna fejeznünk. Nem engedhetjük meg, hogy az ellenfél visszajöjjön a mérkőzésbe, miután megszerezzük a vezetést. De megyünk tovább.”

Arra a kérdésre, hogy befolyásolta-e a derbi jelentette nyomás a Liverpool helyzetkihasználását, a magyar válogatott csapatkapitánya nem tudott egyértelmű választ adni: „Nem tudom. Mindig jó érzés a derbin játszani, igyekszünk a lehető legjobbunkat nyújtani. Szerintem már látható, hogy egyre jobban összecsiszolódunk csapatként, és egyre jobban megismerjük egymást. Azok a játékosok is elkezdtek gólokat szerezni, akiknek korábban hosszabb ideig nem sikerült betalálniuk. Úgyhogy jó úton haladunk.”

„Úgy érzem, mostanában nagyon jó az összhang közöttünk, ezt kell folytatnunk. Természetesen bosszantó, hogy nem sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a mérkőzést, azonban ezekből a meccsekből is tanulnunk kell – beszélt az öltözőn belüli hangulatról, mielőtt kitért volna a Liverpool céljaira. – Mindig azt mondom, hogy mindent elérhetünk, ami lehetséges. Ehhez azonban keményen kell dolgoznunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan figyelmetlenül játsszunk, mint az első félidőben. Az első pillanattól az utolsóig koncentrálnunk kell, erre van szükségünk minden héten.”

“It’s two points lost. I think we deserved to win.” Dominik Szoboszlai gives his reaction after Liverpool are held to a 1-1 draw by Everton 🗣️ 🎙️ @LiamMacdevitt | 📺 Stream now on TNT Sports & HBO Max https://t.co/fRCRh6tXYB https://t.co/0xCQw0aYb3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 29, 2026

PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

EVERTON–LIVERPOOL 1–1 (1–1)

Liverpool, Hill Dickinson Stadion. Vezette: Michael Oliver.

EVERTON: Pickford – J. O'Brien, M. Keane, Branthwaite, Mikolenko – Hackney (George, 73.), Garner – Dibling (H. Armstrong, 73.), Dewsbury-Hall (Alcaraz, 89.), Grealish (Johnson, 89.) – Barry (Röhl, 90+3.). Vezetőedző: David Moyes

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (R. Araújo, 74.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Barcola (V. Munoz, 74.), Wirtz (Koumas, 89.), Ngumoha (Nyoni, 58.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola

Gólszerző: Frimpong (25. – öngól), ill. Szoboszlai (5.)

Sárga lap: Grealish (70.), Mikolenko (78.), ill. Nyoni (88.)