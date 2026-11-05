Terepkerékpár: három magyar indul a hollandiai Eb-n
Hegedűs Heléna, Takács Zsombor és Vas Barnabás képviseli a magyar színeket a hét végén a hollandiai Zeddamban rendezendő terepkerékpáros Európa-bajnokságon.
A terepkerékpáros (cyclo-cross) szövetségi kapitány, Cser Gábor előzetes várakozásai alapján a pályában helyet kapó nagyon hosszú lépcsősor miatt kifejezetten nehéz megmondani, ki hogyan fog teljesíteni a hollandiai Eb-n.
„Olyan, mintha a Tabánban kellene felfutni. Nagyon megterhelő, kifejezetten jó futóteljesítményre van hozzá szükség, számomra már kicsit extrém egy Európa-bajnoki pályához” – fogalmazott...
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