Terepkerékpár: három magyar indul a hollandiai Eb-n

A terepkerékpáros (cyclo-cross) szövetségi kapitány, Cser Gábor előzetes várakozásai alapján a pályában helyet kapó nagyon hosszú lépcsősor miatt kifejezetten nehéz megmondani, ki hogyan fog teljesíteni a hollandiai Eb-n.

„Olyan, mintha a Tabánban kellene felfutni. Nagyon megterhelő, kifejezetten jó futóteljesítményre van hozzá szükség, számomra már kicsit extrém egy Európa-bajnoki pályához” – fogalmazott...

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