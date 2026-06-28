Országúti kerékpáros ob: Zsankó Petra az időfutam után a mezőnyversenyben is győzött

Az elmúlt évekhez képest változott valamelyest a pannonhalmi központú ob útvonala, amelyen eredetileg 90.5 kilométert teljesített volna a női mezőny, ám a versenyzők és a szervezést biztosító személyzet biztonsága érdekében, a rendkívüli hőség miatt lerövidítették a távot.

A bringások a 22.3 kilométer hosszú, 214 méter szintemelkedésű nagy kör során a Pannonhalma–Nyalka–Táp–Győrasszonyfa–Tarjánpuszta–Ravazd–Pannonhalma útvonalon haladtak, a pannonhalmi kis kör 5.8 kilométeres volt 120 méter szintemelkedéssel. Újdonság volt, hogy valamennyi körben fel kellett mászni a bencés monostorhoz a helyenként tíz százaléknál is meredekebb emelkedőn. A női mezőny összesen 68.2 kilométert teljesített, a nagy kört háromszor, a kicsit másfélszer tette meg, így összesen 863 méter szintemelkedés leküzdése várt a tíz indulóra.

A rajtnál nem volt ott a 2020 óta mindig győztes, címvédő Vas Blanka, aki egészségi problémák miatt az elmúlt hónapban nem edzett.

Távollétében az immár háromszoros időfutambajnok Zsankó Petra számított favoritnak a 32 fokos melegben. Már a lassú rajtnál is felkaptattak a résztvevők az apátsághoz, az éles versenyben pedig az első „mászásnál” ritmust váltott Zsankó, akivel csupán hárman tudták tartani a tempót: Greman Szonja, Barta Luca és Mudra Málna. Utóbbi röviddel később leszakadt, így háromfősre zsugorodott az élboly. Mire ez a csoport újfent megkezdte az emelkedőt Pannonhalmán, az öttusázók között váltóban világbajnoki ezüst-, csapatban vb-bronzérmes Barta Luca maradt le, így Zsankó és Greman alkotta az élmezőnyt a harmadik nagy kör megkezdésekor. Mivel a kis körbe érve Barta Luca már három percre volt a vezető duótól, biztos volt, hogy Zsankó és Greman közül kerül ki az új magyar bajnok. Zsankó Petra már az utolsó előtti „mászásnál” is tempót váltott, ám nem tudott elszakadni ellenfelétől, majd a záró kétszáz méteren hosszú hajrát nyitott, s ennek végén érdemelte ki a bajnoki trikót a mezőnyversenyben. Az ezüstérmes Greman egyben U23-as bajnok lett, Barta Luca pedig magabiztosan őrizte meg harmadik helyét.

A biztonságról összesen 100 rendőr, 60 polgárőr és 18 motoros biztosító gondoskodik a nap során.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS OB

NŐI MEZŐNYVERSENY (68.2 KM)

1. Zsankó Petra (Aromitalia Vaiano) 1:57:21 óra

2. Greman Szonja (Velopro-EGS Group-Aplha Motorhomes) 9 másodperc hátrány

3. Barta Luca (Fordulat KK) 5:23 perc hátrány