Nemzeti Sportrádió

Zsankó Petra kilencedik a franciaországi négynapos nyitó szakaszán

2026.09.10. 17:14
Fotó: Getty Images
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kerékpár Zsankó Petra női kerékpár
Zsankó Petra kilencedik helyen ért célba a Faun Tour Femmes nevű franciaországi négynapos kerékpárverseny nyitó szakaszán.

Csütörtökön a Guilherand-Granges és Boffres közötti 115,7 kilométeres távot teljesítette a női mezőny, az időfutamban és mezőnyversenyben egyaránt magyar bajnok Zsankó (Aromitalia Vaiano) a második csoportban ért célba, hét másodperc lemaradással a győztes francia Soléne Mullertől. A mezőny erősségét jelzi, hogy az első tízben ért célba a többi között az időfutamban olimpiai ezüstérmes brit Anna Henderson és a mezőnyversenyben vb-második új-zélandi Niamh Fisher-Black.

A viadal pénteken a Dieulefit környéki 106 kilométeres szakasszal folytatódik.

 

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