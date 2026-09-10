Zsankó Petra kilencedik a franciaországi négynapos nyitó szakaszán

Csütörtökön a Guilherand-Granges és Boffres közötti 115,7 kilométeres távot teljesítette a női mezőny, az időfutamban és mezőnyversenyben egyaránt magyar bajnok Zsankó (Aromitalia Vaiano) a második csoportban ért célba, hét másodperc lemaradással a győztes francia Soléne Mullertől. A mezőny erősségét jelzi, hogy az első tízben ért célba a többi között az időfutamban olimpiai ezüstérmes brit Anna Henderson és a mezőnyversenyben vb-második új-zélandi Niamh Fisher-Black.

A viadal pénteken a Dieulefit környéki 106 kilométeres szakasszal folytatódik.