„Sokat várunk tőle” – Valter Attila csapatának sportigazgatója a Vuelta előtt

2024 után ismét lesz magyar induló a Vueltán, Valter Attilát ugyanis nevezte új csapata, a Bahrain-Victorious a Spanyol körversenyre. Tavaly egyik grand touron sem mérette meg magát magyar kerékpáros, idén Valter előzetesen tagja volt a Tour de France-keretnek, de végül nem került be. „Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem voltam elég jó…” – fogalmazott akkor az Euro­sportnak, hozzátéve, reméli, kikecmereg az állóvízből.

Erre kiváló lehetőség lesz a Vuelta, amelyen 2023-ban és 2024-ben is indult már, előbbi évben akkori csapatával, a Vismával győzelmet ünnepelhettek, összetettben az első három helyet ők szerezték meg, Sepp Kuss mögött ugyanis Primoz Roglic és Jonas Vinge­gaard végzett, míg Valter 22. helyen zárt összetettben.

A magyar kerékpáros idén versenyzett már Spanyolországban, a Clásica Jaén nevű egynaposon tizedik helyen végzett, a Vuelta útvonala érinti ezt a környéket és Valter lakóhelyét, Andorrát is, így „szinte” hazai terepen tekerhet.

Franco Pellizotti sportigazgató külön beszélt a magyar kerékpárosról: „Attila számára ez az év eddig nem úgy alakult, ahogyan szerette volna. Sokat beszélgettünk, tőle is nagyon sokat várunk. Remélem, hogy hamarosan láthatjuk majd olyan teljesítményt nyújtani, amire tudjuk, hogy képes. Örömmel vesz részt a Vueltán, ez az első háromhetese lesz ebben az évben” – idézi Pellizottit a Bah­rain-Victorious honlapja.

Valterra hegyi segítőként számítanak a Bahrain nyolcas fogatában. Az összetettben a kolumbiai Santiago Buitragónak szánnak vezérszerepet, míg az év végén visszavonuló spanyol Pello Bilbao utolsó háromhetesét teljesíti. A Vuelta augusztus 22-én Monacóban rajtol egyéni időfutammal, a kerékpárosokra a 21 szakasz során mintegy 3300 kilométer vár Granadáig, ahol a körverseny zárul. J. B.