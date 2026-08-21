„Sokat várunk tőle” – Valter Attila csapatának sportigazgatója a Vuelta előtt
2024 után ismét lesz magyar induló a Vueltán, Valter Attilát ugyanis nevezte új csapata, a Bahrain-Victorious a Spanyol körversenyre. Tavaly egyik grand touron sem mérette meg magát magyar kerékpáros, idén Valter előzetesen tagja volt a Tour de France-keretnek, de végül nem került be. „Ennek valószínűleg az az oka, hogy nem voltam elég jó…” – fogalmazott akkor az Eurosportnak, hozzátéve, reméli, kikecmereg az állóvízből.
Erre kiváló lehetőség lesz a Vuelta, amelyen 2023-ban és 2024-ben is indult már, előbbi évben akkori csapatával, a Vismával győzelmet ünnepelhettek, összetettben az első három helyet ők szerezték meg, Sepp Kuss mögött ugyanis Primoz Roglic és Jonas Vingegaard végzett, míg Valter 22. helyen zárt összetettben.
A magyar kerékpáros idén versenyzett már Spanyolországban, a Clásica Jaén nevű egynaposon tizedik helyen végzett, a Vuelta útvonala érinti ezt a környéket és Valter lakóhelyét, Andorrát is, így „szinte” hazai terepen tekerhet.
Franco Pellizotti sportigazgató külön beszélt a magyar kerékpárosról: „Attila számára ez az év eddig nem úgy alakult, ahogyan szerette volna. Sokat beszélgettünk, tőle is nagyon sokat várunk. Remélem, hogy hamarosan láthatjuk majd olyan teljesítményt nyújtani, amire tudjuk, hogy képes. Örömmel vesz részt a Vueltán, ez az első háromhetese lesz ebben az évben” – idézi Pellizottit a Bahrain-Victorious honlapja.
Valterra hegyi segítőként számítanak a Bahrain nyolcas fogatában. Az összetettben a kolumbiai Santiago Buitragónak szánnak vezérszerepet, míg az év végén visszavonuló spanyol Pello Bilbao utolsó háromhetesét teljesíti. A Vuelta augusztus 22-én Monacóban rajtol egyéni időfutammal, a kerékpárosokra a 21 szakasz során mintegy 3300 kilométer vár Granadáig, ahol a körverseny zárul. J. B.
Valter Attilán kívül a férfiaknál Bodrogi László indult magyarként a Vueltán, aki a kétezres években három alkalommal is rajthoz állt, ám csak egyszer, 2006-ban tekerte végig, akkor összetettben 76. helyen zárt. Ami a szakaszokon elért legjobb eredményt illeti, 2007-ben a Carinena és Zaragoza közötti 49 kilométeres útvonalon rendezett időfutamon második lett, a német Bert Grabsch 34 másodperccel bizonyult gyorsabbnak, mint Bodrogi.
A női Vueltán is második helyezés a legjobb magyar eredmény, Vas Blanka 2024-ben két szakasz erejéig az összetettet is vezette, végül győzelemhez segítette akkori csapattársát, Demi Volleringet.