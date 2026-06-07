Nemzeti Sportrádió

Vollering fordított a női Girón, Zsankó teljesítette a versenyt

2026.06.07. 19:14
Demi Vollering (Fotó: Getty Images)
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Demi Vollering női Giro d'Italia Zsankó Petra
A holland Demi Vollering az utolsó szakaszon fordította és nyerte meg az összetettet a női Giro d'Italia országúti kerékpáros-körversenyen, a vasárnap záruló viadalt teljesítette a mezőny egyetlen magyar indulója, Zsankó Petra is.

Az SD Worx-Protime 36 esztendős holland kiválósága, Anna van der Breggen - aki sportigazgatóként töltött három év után az előző a szezonban tért vissza - a negyedik etap, az egyéni időfutam fölényes megnyerésével vette át a rózsaszín trikót egy perc feletti előnnyel riválisaival szemben, vezetését megőrizte a jégomlás veszélye miatt rövidített szombati királyetapon is. Vasárnap a záró szakaszon viszont szökésbe került a harmadik helyen álló német Antonia Niedermaier, majd a második csoportban Van der Breggent leszakította Demi Vollering, aki aztán utolérte az élbolyt. Ezzel a FDJ United-SUEZ bringása 49 másodperc hátrányból megfordította az összetett állását, a Tour de France (2023) és a Vuelta a Espana (2024, 2025) megnyerése után a Giro-elsőséget is bezsebelte, teljessé téve Grand Tour-gyűjteményét.

Másodikként Niedermaier végzett félperces lemaradással, míg a 2015-ben, 2017-ben, 2020-ban és 2021-ben győztes Van der Breggennek a harmadik pozícióval kellett beérnie 1:37 perc hátránnyal.

A kétszeres magyar időfutambajnok Zsankó Petra bukás miatt sérülten érkezett az olasz körversenyre, és a nyitó napon is kétszer elesett, ennek ellenére teljesítette a kilenc szakaszból álló megméretést. Az összetettben a századik helyen végzett az olasz Aromitalia Vaiano versenyzője – a procyclingstats szakportál szerint.

 

Demi Vollering női Giro d'Italia Zsankó Petra
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