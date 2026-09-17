Új szereplőn ragyoghat a szivárványos trikó

Del Toro, Seixas és McNulty. Ez volt a sorrend a múlt vasárnapi montreali GP-n, és nem lenne akkora meglepetés, ha Isaac del Toro és Paul Seixas, a kerékpársport két fiatal sztárja a szeptember 27-i világbajnoki futamot követően is a dobogóra állhatna Montrealban. Ám ehhez azért lesz egy-két szavuk a rutinos versenyzőknek is.

A CÍMVÉDŐ IS OTT LEHET

Egy szakasz erejéig sem viselhette a Vueltán Tadej Pogacar a világbajnoki trikót, a monacói időfutamon csapata mezében volt, majd egyből megszerezte a piros felsőt, amelyet a bukásáig hordott. A szivárványos felsőtől egy évre biztosan búcsút vesz, a felépülése viszont a megfelelő ütemben zajlik, a szobájában már ráülhetett a kerékpárra.

„Első edzés a visszatérés után: a kulcscsontom erős, az elszántságom is, magas a pulzusom és rendben vagyok, gyerünk!” – fogalmazott a közösségi felületén közzétett videójában, egyúttal megköszönve a család, a csapat és a szurkolók támogatását.

Szurkolóként ő is jelen lehet Montrealban, korábban a szlovén válogatott szövetségi kapitánya, Uros Murn beszélt erről a POP Tv-nek. A szakvezető szerint Pogacar hiánya átírja a szlovén csapat stratégiáját is, mivel így a kerékpárosok mentesülnek az események irányításának felelőssége alól és agresszívabban versenyezhetnek.

ÚJ IDŐKNEK ÚJ DALAI

A tavalyi Girón tört be a köztudatba Isaac del Toro, aki a 19. szakasz végéig vezette az Olasz körversenyt, ám a királyetapon elbukta a rózsaszín trikót. Ez azonban nem törte meg a Kisbika becenevű mexikóit, akit idén a Tour de France-on is láthattunk, amelyen összetettben a harmadik helyen végzett. Del Toro múlt vasárnap sprintben verte meg Paul Seixast a montreali egynaposon, ami meglehetősen jó előjel a részben hasonló útvonalon vezető vb előtt.

„Mindig igyekszem a lehető legtöbbet kihozni magamból, de én is ember vagyok, nem lesz minden nap szuper. Ezúttal nem éreztem valami jól magam, de a csapatnak köszönhetően sikerült megnyerni ezt a versenyt” – értékelt Del Toro.

A csapatmunkán sok múlhat, és a névsor alapján a francia keret jóval erősebb, mint a mexikói, ez nagy segítséget jelenthet Seixasnak. A huszadik életévét épp a vb alatt betöltő versenyző nagyszerű évet zárhat le, a Touron negyedik lett összetettben, és olyan rangos többnapost nyert meg, mint a Baszk kör. A nemrég visszavonult Julian Alaphilippe 2020-as és 2021-es sikere óta francia kerékpáros nem viselte a szivárványos trikót, Seixas tehetségét látva talán ő a következő, ám lehet, hogy ez a pillanat még nem Montrealban jön el.

A tehetséges fiatalok közül érdemes kiemelni a német Florian Lipowitzot és az olasz Giulio Pellizzarit is, ők is a jövő meghatározó szereplői lehetnek, ahogyan a Vueltán szakaszt nyerő szlovén Jakob Omrzel is.

EVENEPOEL NYERHET?

A belgák kiválósága időfutamban egyszerre címvédő az olimpián, a vb-n és az Európa-bajnokságon is, és mezőnyversenyen is nyert már vb-t. Kifejezetten jól sikerült a Francia körversenye, azóta a San Sebastián-i és a québeci egynapost is megnyerte, Montrealban viszont „csak” az ötödik lett.

„Úgy érzem, a lábaim nem voltak olyan erősek, mint Québecben; még nem épültem fel teljesen az utazások után, de nem kell pánikolni, van még időm. Vasárnap fontos nap vár rám az időfutamon, most arra összpontosítunk és dolgozunk tovább” – fogalmazott Evenepoel a montreali versenyt követően.

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG

A bivalyerős belga brigádból Evenepoel mellett Wout van Aert is kiemelkedik. A 32. életévét két napja betöltő kerékpáros eredményes pályafutása során még sosem nyert világbajnokságot, 2020-ban és 2023-ban is második lett a mezőnyversenyen – utóbb nagy riválisa, holland Mathieu van der Poel mögött. Van Aert az idei Vueltán megnyerte a gyorsasági pontversenyt és két szakaszt is, ahogy a Touron is duplázott ráadásul Párizsban emlékezetes sikert aratott a záró etapon. Ugyanakkor a belgák szomszédai, a holland sem „engedik el” a világbajnokságot előre.

„Mathieu személyében olyan versenyzőnk van, aki tudja, milyen érzés vébét nyerni, és ez a célunk most is. Ahhoz, hogy ilyen magasra jussunk, szükségünk van egymásra. A versenyzőink között szerepelnek olyanok, akik tudják irányítani a folyamatokat, mások hosszú ideig képesek lépést tartani. Ez számos lehetőséget kínál nekünk, attól függően, miként alakul majd a verseny” – vélekedett Koos Moerenhout holland szövetségi kapitány.

Az olaszok az ifjú Giulio Pellizzari mellett az idei Giro hegyi pontversenyének győztesében, Giulio Cicconéban bízhatnak. A dél-amerikaiakra is érdemes lesz figyelni, az ecuadori Richard Carapaznak ugyan a Vueltán nem jött ki a lépés, a Tour de France-on szép szakasz­sikereket aratott, és a pöttyös trikót is megszerezte. A kolumbiaiaknál az idény végén visszavonuló Giro- (2014) és Vuelta-győztes (2016) Nairo Quintana mellett indul Santiago Buitrago is, aki a Vuelta hegyi trikóját szerezte meg.

VALTER ÉS A TÖBBI MAGYAR

Ahogy tavaly Ruandában, idén is egy magyar indul a vb mezőnyversenyén a férfiaknál: Valter Attila vág neki a 273 kilométeres, dimbes-dombos útvonalnak. Tavaly járt már Montrealban, akkor nem ért célba az egynaposon, míg 2022-ben a 18. helyen végzett. A Vueltát végigtekerte, összetettben a 45. lett.

A világbajnokságon héttagú magyar küldöttség szerepel, a női mezőnyversenyen Zsankó Petra indul, a férfi időfutamon Peák Barnabás és Pelikán János áll rajthoz, míg az U23-as mezőnyversenyen Feldhoffer Bálint lesz ott, az U19-esen pedig Berencsi Benedek és Tóth Márk Martin képviseli a magyar színeket.

A MONTREALI VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

Szeptember 20., vasárnap

15.00: Időfutam, nők (Montreal–Montreal, 39.2 km)

18.45: Időfutam, férfiak (Montreal–Montreal, 39.2 km)

Szeptember 24., csütörtök

19.30: férfi U19-es mezőnyverseny (Montreal–Montreal, 134.5 km)

Szeptember 25., péntek

15.00: férfi U23-as mezőnyverseny (Montreal–Montreal, 174.8 km)

Szeptember 26., szombat

15.00: női mezőnyverseny (Brossard–Montreal, 180 km)

Szeptember 27., vasárnap

15.00: férfi mezőnyverseny (Brossard–Montreal, 273.2 km)