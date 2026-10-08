Nemzeti Sportrádió

„A sisak mentette meg az életét” – Dylan van Baarlét baleset érte, idén már nem versenyez

V. J.V. J.
2026.10.08. 10:52
Fotó: Getty Images, archív
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kerékpár Dylan van Baarle baleset
Edzés közben baleset érte Dylan van Baarlét, a Soudal Quick-Step 34 éves holland kerékpárosát, emiatt véget ért számára a 2026-os idény – írja a cyclingnews.com.

Dylan van Baarle „közúti balesetet szenvedett, amelyben egy autó is érintett volt” – közölte csapata, a Soudal Quick-Step szerdán.

A  cyclingsnews.com arról is beszámolt:  Van Baarle menyasszonya, a francia olimpiai és világbajnok Pauline Ferrand-Prévot Instagram-bejegyzésében azt írta, hogy vőlegénye nagy ütést kapott a fejére, és a sisak „egyértelműen megmentette az életét”. A CT-vizsgálat nem mutatott koponya- vagy gerincsérülést, azonban a versenyző csukló és kartörést szenvedett és műtétre is szorul. Az is nehézséget okoz, hogy a baleset nem sokkal Ferrand-Prévot és Van Baarle esküvője előtt történt.

A holland kerékpáros pályafutását 2023-ban kéz- és lapockatörés, 2024-ben kulcscsont- és csípőtörés, 2025 januárjában pedig ismét kulcscsonttörés hátráltatta.

 

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