Nemzeti Sportrádió

Félmillió jegyigénylés érkezett Dzeko búcsúmeccsére

2026.09.17. 07:01
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Zenicán csilloghat utoljára a „Bosnyák Gyémánt” (Fotó: Getty Images)
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bosnyák válogatott visszavonulás búcsúmeccs Edin Dzeko
Csaknem félmillió jegyigénylés érkezett Edin Dzeko bosnyák labdarúgó válogatottbeli búcsúmérkőzésére, miközben a zenicai stadionban mindössze 11 ezer nézőnek jut hely – számolt be róla a bosznia-hercegovinai sajtó.

A 40 éves középcsatár október 2-án, a Svédország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen ölti magára utoljára a bosnyák válogatott mezét, a találkozót a zenicai Bilino Polje stadionban rendezik. A mérkőzésre engedélyezett 11 ezer ülőhelyre szóló valamennyi jegy elkelt, a boszniai sajtó beszámolói szerint a belépők mintegy negyedóra alatt elfogytak. 

A hatalmas kereslet miatt szinte azonnal megjelentek a jegyüzérek is: a hivatalosan 40-60 konvertibilis márkáért (7300-11 000 forint) kínált belépőket többszörös áron kezdték árulni az interneten. A bosznia-hercegovinai labdarúgó-szövetség figyelmeztetett, hogy csak a hivatalos értékesítési rendszeren keresztül megvásárolt jegyek érvényesek.

Edin Dzeko szeptember elején a közösségi oldalán jelentette be, hogy a svédek elleni hazai mérkőzés lesz az utolsó fellépése a nemzeti csapatban. A Bundesliga élvonalában hároméves kihagyás után szereplő Schalke 04 csatára úgy fogalmazott: eljött az ideje a visszavonulásának. Mint írta, korábban sokszor eltűnődött azon, mikor jön el számára ez a pillanat, arra azonban nem gondolt, milyen érzelmeket vált majd ki belőle a döntés bejelentése.

Dzeko 2007-ben, a Törökország ellen 3–2-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőn góllal mutatkozott be a válogatottban. 

DZEKO ELSŐ VÁLOGATOTTBELI GÓLJA

Összesen 151 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és 73 gólt szerzett. A válogatottságok és a gólok számát tekintve is Bosznia-Hercegovina örökranglistájának élén áll. Idén nyáron csapatkapitányként vezette a bosnyák válogatottat az észak-amerikai világbajnokságon, amelyen a csapat a legjobb 32 között búcsúzott.

A bosnyák válogatott a Nemzetek Ligájában a B-ligában szerepel. Szeptemberben két idegenbeli mérkőzést játszik, előbb Lengyelországban, majd Romániában, első hazai találkozóján pedig október 2-án Svédországot fogadja. Ez lesz Dzeko 152., egyben utolsó válogatott mérkőzése. A csatár klubszinten januárban igazolt az akkor még másodosztályú Schalkéhoz, amelyet hat góllal segített vissza a Bundesligába. Szerződése a gelsenkircheni klubbal az idény végén jár le.

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