Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: két Liverpool-játékos is megsérült

2026.09.28. 13:05
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Alexander Isak és Cody Gakpo jó formában kezdték az idényt (Fotó: Getty Images)
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sérülés Nemzetek Ligája svéd labdarúgó-válogatott Liverpool Cody Gakpo Alexander Isak holland labdarúgó-válogatott
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos két liverpooli csapattársa, a svéd Alexander Isak és a holland Cody Gakpo is megsérült a labdarúgó Nemzetek Ligájában.

A két támadójátékos közül Isak pénteken végigjátszotta a Románia ellen 2–1-re megnyert mérkőzést, a svédek következő három találkozóján viszont már nem léphet pályára. A Liverpool FC egyelőre csak annyit közölt, hogy „kisebb sérülés miatt” kellett visszatérnie a klubhoz.

Gakpót vasárnap, a Szerbia elleni meccsen (2–1-es holland győzelem) már a 17. percben le kellett cseréni bokasérülés miatt. A csatár előzőleg megpróbálta folytatni a játékot, de nem volt képes rá.

A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetet követően a Liverpool első meccse jövő vasárnap lesz, amikor a Manchester Cityt fogadja.

 

sérülés Nemzetek Ligája svéd labdarúgó-válogatott Liverpool Cody Gakpo Alexander Isak holland labdarúgó-válogatott
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