Nemzeti Sportrádió

A belga Axel Witsel lemondta a válogatottságot

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.17. 08:24
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Axel Witsel 140-szer szerepelt a belga válogatottban (Fotó: AFP)
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belga válogatott Axel Witsel visszavonulás Belgium
Axel Witsel 140 mérkőzés után bejelentette, hogy többé nem lép pályára a belga labdarúgó-válogatottban.

A francia OGC Nice 37 éves védekező középpályása a második helyen áll hazája válogatottsági örökrangsorában Jan Vertonghen (157) mögött és Romelu Lukaku (132) előtt.

„Úgy döntöttem, befejezem a válogatott pályafutásomat, és ezúttal végleges a döntésem. Ideje átadni a helyet a fiataloknak és az új generációnak” – írta közösségi oldalán Witsel, aki korábban a Standard Liége, a Benfica, a Zenit, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid és a Girona csapatát is erősítette.

A futballista 12 gólt szerzett a válogatottban, amellyel három Európa-bajnokságon és négy világbajnokságon vett részt.

„Hatalmas büszkeség volt, hogy mindezt tizennyolc éven át teljes erőbedobással csinálhattam. Amikor tizennyolc évesen elkezdtem, soha nem gondoltam volna, hogy ennyit fogok elérni” – írta Witsel.

Utolsó válogatott mérkőzését az idei világbajnokság negyeddöntőjében játszotta a későbbi győztes spanyolok ellen.

 

belga válogatott Axel Witsel visszavonulás Belgium
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