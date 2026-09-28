Olvasóinknál Tóth Alex venné át Csongvai helyét a kezdőcsapatban, Jurek Gábor kezdene a csatársorban

Csapatösszeállító szavazásunkban 3686 voks érkezett. A kapusoknál a szavazatok 90.2 százalékát Tóth Balázs szerezte meg (3326), míg a második helyen Pécsi Ármin végzett 5.4 százalékkal.

Minden posztot nézve a legtöbb voksot ezúttal a védelem oszlopa, Willi Orbán kapta (3541 szavazat, 96.1 százalék), 26 szavazattal megelőzve a csapatkapitány Szoboszlai Dominikot (3515 voks, 95.4 százalék). Kilencven százalék fölött zárt még a középpályás Schäfer András (3324 voks, 90.2 százalék), míg nyolcvan százalék fölötti eredményt ért el Kerkez Milos (3145 voks, 85.3) is.

A védelem jobb oldalára továbbra is a 61.6 százalékot elérő Bolla Bendegúznak szavaznak bizalmat az olvasók, míg Willi Orbán párja a voksok 62.1 százalékát kapó Csinger Márk lenne a védelem tengelyében. A középpályán olvasóink a 36 százalékos Csongvai Áron helyére az Ukrajna ellen játékpercet sem kapó Tóth Alexet (66.5 százalék) küldenék pályára, míg a megsérülő Redzic Damir helyére a szavazatok közel felét (47.7 százalék) megkapó Jurek Gábor kerülne. Megőrizné a helyét a középpályán Vitális Milán 68.1 százalékkal, illetve a csatársorban Lukács Dániel (73.3 százalék).

A MAGYAR VÁLOGATOTT KEZDŐCSAPATA OLVASÓINK SZERINT: Tóth B. – Bolla, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Vitális Milán, Schäfer András, Tóth Alex – Jurek Gábor, Szoboszlai Dominik, Lukács Dániel

CSAPATÖSSZEÁLLÍTÓ SZAVAZÁSUNK VÉGEREDMÉNYE





A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers – kölcsönben a Manchester Citytől)

Védők: Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown (Oxford United), Brodie Spencer (Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Michael Forbes (Dundee United)

Középpályások: Ethan Galbraith (Stoke City), Justin Devenny (Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday – kölcsönben a Liverpooltól)

Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool – kölcsönben a Huddersfield Towntól), Jamie Donley (Luton Town – kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Michael O'Neill

NEMZETEK LIGÁJA

B2-CSOPORT

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

18.00: Grúzia–Ukrajna

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!