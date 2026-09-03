Itt a vége: Dzeko októberben lép pályára utoljára a bosnyák válogatottban

A Bundesliga élvonalában hároméves kihagyás után szereplő Schalke 40 éves középcsatára úgy fogalmazott: eljött az ideje, hogy visszavonuljon a válogatottól. Hozzátette: néha eltűnődött azon, mikor jön el számára ez a pillanat, de közben sohasem gondolt arra, hogy mennyi érzelmet vált majd ki belőle, amikor ezt az elhatározását bejelenti.

Dzeko 2007-ben, a Törökország ellen 3–2-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőn góllal mutatkozott be a válogatottban.

DZEKO ELSŐ VÁLOGATOTTBELI GÓLJA

A 40 éves csatár a magyar válogatott ellen három mérkőzést játszott Bosznia-Hercegovina színeiben, gólt nem szerzett a mieink ellen: először a negyedik válogatottsága alkalmával, 2007 szeptemberében Eb-selejtezőn csereként lépett pályára, majd 17 (!) évvel később, 2024-ben a Nemzetek Ligája A-csoportjában már csapatkapitányként vezette övéit a sorozat mindkét mérkőzésén. Sok sikerélménye nem volt a magyar válogatott ellen, egy gól nélküli döntetlen mellett két vereség és 0–3-as gólkülönbség a mérlege.

Kedvenc válogatottbeli ellenfele Liechtenstein volt, a miniállam csapatának 5 meccsen 8 alkalommal talált be – 2012 szeptemberében éppen ellenük szerezte első mesterhármasát, amelynek második góljával hazája legeredményesebb gólszerzője lett. Ezt a címét azóta is őrzi, eddig 73 gólig jutott 151 válogatott mérkőzésen – utóbbi is bosnyák rekord.

Máig utolsó, 73. gólját idén tavasszal a vb-pótselejtező elődöntőjében szerezte Wales ellen, az ő találatával mentette a bosnyák válogatott hosszabbításra a párharcot, amelyet aztán tizenegyesekkel nyert meg, s aztán az olaszokat búcsúztatva ki is jutott a világbajnokságra.

DZEKO LEGUTÓBBI VÁLOGATOTT GÓLJA

A bosnyákok idén ősszel a Nemzetek Ligája B-divíziójában szerepelnek. Szeptemberben kétszer vendégként lépnek pályára – előbb Lengyelországban, majd Romániában –, az első hazai meccsükön, október másodikán Zenicán fogadják a svédeket, három nappal később pedig ugyanott a lengyeleket.

Dzeko hosszú pályafutása során játszott többek között a Wolfsburgban, a Manchester Cityben, a Romában, az Interben és a Fenerbahcéban, idén januárban pedig a Fiorentinától igazolt az akkor még másodosztályú Schalkéhoz, amelyet hat góllal segített a feljutáshoz. Szerződése a 2026–2027-es idény végén jár le a gelsenkircheniekkel.