Nemzeti Sportrádió

32 évesen visszavonult a magyar bajnok labdarúgó

F. B.F. B.
2026.09.02. 21:11
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Prosser Dániel itt még a dán Sönderjyske mezében (Fotó: facebook.com/soenderjyskefodbold)
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NB III Északnyugati csoport Prosser Dániel visszavonulás Tatabánya
A legutóbb a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában szereplő Opus Tigáz Tatabánya együttesében futballozó Prosser Dániel befejezte pályafutását – számolt be róla a klub közösségi oldala.

Prosser Dániel nevelőklubjánál, a Honvédnál érte el legnagyobb sikerét, tagja volt a 2017 tavaszán Marco Rossi vezetőedző irányításával bajnoki címet szerző csapatnak.

A bajnoki elsőséget követően a Puskás Akadémiához szerződött, s kölcsönben játszott a Sepsi OSK-ban és Diósgyőrben. Később megfordult az MTK-nál és a dán Sönderjyske együttesénél is. Ezt követően az NB II-es Szegedben futballozott, majd másfél évet kihagyott és 2025 nyarán az akkor az élvonalban szereplő Kazincbarcikához szerződött, a borsodiaknál azonban csak fél évet töltött el. Utolsó csapata idén tavasszal az NB III-as Tatabánya volt.

Az U21-es válogatott Prosser pályafutása során 140 NB I-es találkozón 17 gólt szerzett.

 

NB III Északnyugati csoport Prosser Dániel visszavonulás Tatabánya
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