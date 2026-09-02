32 évesen visszavonult a magyar bajnok labdarúgó

Prosser Dániel nevelőklubjánál, a Honvédnál érte el legnagyobb sikerét, tagja volt a 2017 tavaszán Marco Rossi vezetőedző irányításával bajnoki címet szerző csapatnak.

A bajnoki elsőséget követően a Puskás Akadémiához szerződött, s kölcsönben játszott a Sepsi OSK-ban és Diósgyőrben. Később megfordult az MTK-nál és a dán Sönderjyske együttesénél is. Ezt követően az NB II-es Szegedben futballozott, majd másfél évet kihagyott és 2025 nyarán az akkor az élvonalban szereplő Kazincbarcikához szerződött, a borsodiaknál azonban csak fél évet töltött el. Utolsó csapata idén tavasszal az NB III-as Tatabánya volt.

Az U21-es válogatott Prosser pályafutása során 140 NB I-es találkozón 17 gólt szerzett.