Visszavonult Jonathan Brownlee olimpiai és hatszoros világbajnok triatlonos

A 36 éves sportoló pénteken elmondta, úgy döntött, hogy már a Supertri Pro Series záróversenyen sem indul el.

„A testem nemet mondott. Az évek során sok mindent kértem tőle, és nagyon ritkán hagyott cserben, ezért megengedem neki, hogy így döntsön” – nyilatkozta.

Hozzátette, az elmúlt másfél évben fokozatosan szoktatta le magát a profi sportolók életviteléről: kevésbé vette komolyan az edzéseket, sőt néhányat ki is hagyott, és más dolgokat helyezett előtérbe.

„Száz százalékot adtam a sportágnak, de a továbbiakban már nem vagyok hajlandó ezt tenni. Nem akarok ilyen áldozatot hozni. A sérülések rámutattak, hogy már nem tudok olyan szinten edzeni, mint korábban, fél gőzzel pedig nem akarom csinálni” – közölte.

Megjegyezte, csak a profi versenyzéstől vonul vissza, de nem hagyja abba teljesen a triatlont és továbbra is edzésben marad.

Brownlee egyéniben 2012-ben bronz-, 2016-ban ezüstérmet nyert az olimpián, 2021-ben pedig aranyérmes lett a vegyesváltó-versenyen. 2010 júliusa és 2014 májusa között mind a 42 viadalon dobogóra állt, amelyen elindult, ebben az időszakban nyerte a hat világbajnoki címét is. (Bátyja, Alistair pedig az egyetlen triatlonos, aki egyéniben két ötkarikás aranyat nyert: 2012-ben és 2016-ban – a szerk.)