Modric: Fárasztó, hogy az emberek 2019 óta az életkoromról beszélnek…

Luka Modric, aki szeptember 9-én tölti be a 41. életévét, a Marcának beszélt a jövőjéről. A horvát klasszis szerint régóta visszatérő téma, hogy mikor vonul vissza, és bevallotta, időnként már fárasztja is a folyamatos találgatás.

„Nem arról van szó, hogy zavar vagy feldühít, de azért fárasztó. Ez ugyanis nem két éve kezdődött. Már 2019-ben, a világbajnokság után is erről beszéltek, amikor 33 éves voltam. Már akkor az ment, hogy »nézzük meg, meddig bírja még«” – mondta Modric.

A Milan játékosa szerint azonban az életkor önmagában nem ok arra, hogy valaki befejezze a pályafutását: „Úgy tűnik, él egy olyan elképzelés, hogy amikor az ember elér egy bizonyos kort, jobb visszavonulni és átadni a helyét másoknak. Én azonban nem így gondolom. Ha jól érzed magad, miért vonulnál vissza? Ez az életem.”

Modric 2025 nyarán, a Real Madridtól való távozása után szabadon igazolhatóként szerződött az AC Milanhoz, amelynek színeiben az előző idényben 37 mérkőzésen lépett pályára. Szerződése 2027 nyaráig szól.

„Tudom, hogy egyre közelebb kerül a vég, de nem tudom, hogy idén jön-e el, vagy jövőre. Soha nem lehet tudni, talán még egy év. Tényleg szeretem a futballt, boldog vagyok és élvezem. Több mint harminc éve csinálom, hatéves koromban kezdtem, és tudom, hogy ez nem tarthat olyan sokáig, mint más munkák. De számomra ez nem munka, hanem valami, amit szeretek.”