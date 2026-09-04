Nemzeti Sportrádió

Modric: Fárasztó, hogy az emberek 2019 óta az életkoromról beszélnek…

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.04. 10:35
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Luka Modric még nagyon is jól érzi magát profi futballistaként (Fotó: Getty Images)
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AC Milan Luka Modric horvát labdarúgó-válogatott visszavonulás
Luka Modric egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy az idény végén befejezze pályafutását. Az AC Milan 40 éves horvát középpályása szerint bár egyre közelebb kerül a karrierje vége, amíg fizikailag jól érzi magát és képes megfelelni az elvárásoknak, addig szeretne futballozni.

Luka Modric, aki szeptember 9-én tölti be a 41. életévét, a Marcának beszélt a jövőjéről. A horvát klasszis szerint régóta visszatérő téma, hogy mikor vonul vissza, és bevallotta, időnként már fárasztja is a folyamatos találgatás.

„Nem arról van szó, hogy zavar vagy feldühít, de azért fárasztó. Ez ugyanis nem két éve kezdődött. Már 2019-ben, a világbajnokság után is erről beszéltek, amikor 33 éves voltam. Már akkor az ment, hogy »nézzük meg, meddig bírja még«” – mondta Modric.

A Milan játékosa szerint azonban az életkor önmagában nem ok arra, hogy valaki befejezze a pályafutását: „Úgy tűnik, él egy olyan elképzelés, hogy amikor az ember elér egy bizonyos kort, jobb visszavonulni és átadni a helyét másoknak. Én azonban nem így gondolom. Ha jól érzed magad, miért vonulnál vissza? Ez az életem.”

Modric 2025 nyarán, a Real Madridtól való távozása után szabadon igazolhatóként szerződött az AC Milanhoz, amelynek színeiben az előző idényben 37 mérkőzésen lépett pályára. Szerződése 2027 nyaráig szól.

„Tudom, hogy egyre közelebb kerül a vég, de nem tudom, hogy idén jön-e el, vagy jövőre. Soha nem lehet tudni, talán még egy év. Tényleg szeretem a futballt, boldog vagyok és élvezem. Több mint harminc éve csinálom, hatéves koromban kezdtem, és tudom, hogy ez nem tarthat olyan sokáig, mint más munkák. De számomra ez nem munka, hanem valami, amit szeretek.”

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Modric elmondta, már nem olyan állapotban van, mint 12-15 évvel ezelőtt, de továbbra is úgy érzi, hogy képes magas szinten teljesíteni.

„Próbálok a jelenben maradni, a pillanatnak élni és élvezni. Aztán meglátjuk, hogyan reagál a testem. Egyelőre úgy érzem, hogy ezen a szinten még versenyképes vagyok, és szerintem ezt a mérkőzéseken és minden másban is bizonyítom. Ezért akarom folytatni. Majd meglátjuk, meddig tart – nem akarok határidőt szabni magamnak.”

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
Szeptember 6., vasárnap
20.45: Juventus–Milan (Tv: Arena4)

AC Milan Luka Modric horvát labdarúgó-válogatott visszavonulás
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