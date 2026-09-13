Vas Barnabás minden trikót begyűjtött a román kerékpáros-körversenyen

Vas Barnabás nyerte meg a román országúti kerékpáros-körversenyt, amelynek vasárnapi, záró etapján csapattársa, Pakot András második lett.
Az összetettben úgy zárt az első helyen a két szakaszon diadalmaskodó, húszéves Vas Barnabás, hogy a pontversenyben, a hegyi pontversenyben is az élen végzett és ő lett a legjobb fiatal is, így valamennyi megkülönböztető trikót bezsebelte a Team United Shippingnek – a procyclingstats adatai alapján.
Azz ötnapos viadal a Bukarest körüli 100 kilométeres távval zárult, ezen Pakot András bizonyult a második leggyorsabbnak, összetettben pedig a harmadikként végzett.
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