Vas Barnabás minden trikót begyűjtött a román kerékpáros-körversenyen

Az összetettben úgy zárt az első helyen a két szakaszon diadalmaskodó, húszéves Vas Barnabás, hogy a pontversenyben, a hegyi pontversenyben is az élen végzett és ő lett a legjobb fiatal is, így valamennyi megkülönböztető trikót bezsebelte a Team United Shippingnek – a procyclingstats adatai alapján.

Azz ötnapos viadal a Bukarest körüli 100 kilométeres távval zárult, ezen Pakot András bizonyult a második leggyorsabbnak, összetettben pedig a harmadikként végzett.