Nemzeti Sportrádió

Vas Barnabás minden trikót begyűjtött a román kerékpáros-körversenyen

2026.09.13. 16:34
null
Facebook/Team United Shipping
Címkék
román körverseny Vas Barnabás országúti kerékpár
Vas Barnabás nyerte meg a román országúti kerékpáros-körversenyt, amelynek vasárnapi, záró etapján csapattársa, Pakot András második lett.

Az összetettben úgy zárt az első helyen a két szakaszon diadalmaskodó, húszéves Vas Barnabás, hogy a pontversenyben, a hegyi pontversenyben is az élen végzett és ő lett a legjobb fiatal is, így valamennyi megkülönböztető trikót bezsebelte a Team United Shippingnek – a procyclingstats adatai alapján.

Azz ötnapos viadal a Bukarest körüli 100 kilométeres távval zárult, ezen Pakot András bizonyult a második leggyorsabbnak, összetettben pedig a harmadikként végzett.

 

román körverseny Vas Barnabás országúti kerékpár
Legfrissebb hírek

Vas Barnabás újabb szakaszgyőzelmével már összetettben is vezet a román körversenyen

Kerékpár
Tegnap, 15:25

Kerékpár: Pakot András ötödik lett a román körversenyen első szakaszán

Kerékpár
2026.09.09. 16:30

A záró szakaszt nyerő Vas Barnabás harmadik a dél-csehországi körversenyen

Kerékpár
2026.09.06. 19:07

Vuelta a Espana: Wout van Aert diadalmaskodott a hőségben

Kerékpár
2026.09.04. 19:28

Kerékpár: Tadej Pogacar már az otthonában lábadozik – KÉP

Kerékpár
2026.09.03. 10:43

Pogacar szinte már Andorrában eldöntötte a Vueltát

Kerékpár
2026.08.25. 18:51

Nevéből ige lett, most visszavonul a kétszeres világbajnok Julian Alaphilippe – sajtóhír

Kerékpár
2026.08.21. 11:57

„Sokat várunk tőle” – Valter Attila csapatának sportigazgatója a Vuelta előtt

Kerékpár
2026.08.21. 10:57