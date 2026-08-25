Pogacar szinte már Andorrában eldöntötte a Vueltát

Szavahihető ember Tadej Pogacar, az UAE szlovén kerékpárosa ugyanis már a negyedik szakasz rajtja előtt megmondta: „Szép az idő, korán vagyunk még a Vueltán, ezúttal az összetettért csatázunk és készen állunk.” Az Andorrában zajló, minimális sík részt sem tartalmazó etapon a szlovén ötven kilométerrel a vége előtt döntött úgy, hogy ideje támadást indítani, az osztrák hegyimenő Felix Gall csupán pár száz méterig bírta…

POGACAR SZÓLÓGYŐZELME

Pogacar felfelé és lejtmenetben is növelte előnyét, amely a három percet is átlépte. Eltökéltségét mutatta az is, hogy az éles kanyarokat sem a legóvatosabban vette be. Mögötte Sepp Kuss és Enric Mas veszekedett kicsit azon, miért nem dolgozik össze jobban az üldözőcsoport. Eközben Pogacar a hegyi pontversenyben is átvette a vezetést, így a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót leszámítva az összes megkülönböztető felső őt illeti – de nyilván csak az összetettért járó pirosat viseli majd.

A végére azért visszább vett (vagy megérezte az andorrai hegyeket…), de így is 2:39 perces előnnyel ért célba Pogacar, akinek ez az ötven kilométeres diadal a leghosszabb szólógyőzelme háromhetesen. Ezzel már a negyedik szakasz után tetemes előnyt épített fel (3:21 perccel vezet honfitársa, Primoz Roglic előtt), és úgy néz ki, ezen a Vueltán a piros trikót kerékpáros nem veszi le róla. Mögötte azért izgalmas csata bontakozott ki, a második helyet némi meglepetésre a belga Jarno Widar szerezte meg, lesprintelve Gallt.

„Ez az előny több mint elegendő, most már nyugodt és magabiztos lehetek a következő napokban. Amikor hét évvel ezelőtt ugyanitt, Andorrában szereztem meg pályafutásom első szakaszgyőzelmét háromhetesen, nem gondoltam, hogy ilyen sokra viszem, az egész karrierem egyik kedvenc pillanata az a siker” – értékelt Pogacar, miközben a versenyzők jelentős része még be sem ért.

Valter Attila a 45. helyen ért célba csapattársával, Pello Bilbaóval együtt, az összetettben 97 helyezést javítva a 46. helyet foglalja el. Folytatás immáron Spanyolországban, dimbes-dombos terepen, a befutó a sprintereknek kedvez.

81. VUELTA A ESPANA

4. szakasz (Andorra la Vella–Andorra la Vella, 104.8 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 2:40:35 óra, 2. Jarno Widar (belga, Lotto-Intermarché) 2:39 perc hátrány, 3. Felix Gall (osztrák, Decathlon) azonos idővel, …45. Valter Attila (Bahrain Victorious) 15:42 p h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Pogacar 7:38:59 óra, 2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3:21 p h., 3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 3:32 p h., …46. Valter 19:10 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. Pogacar 82 pont, 2. (zöld trikóban) Ethan Hayter (brit, Soudal Quick-Step) 37, 3. Matt Brennan (brit, Visma) 30

A hegyi pontverseny állása: 1. Pogacar 23 pont, 2. (pöttyös trikóban) Lorenzo Fortunato (olasz, Astana) 10, 3. Koen Bouwman (holland, Jayco AlUla) 6

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 7:42:44 óra, 2. Widar 21 mp h., 3. Ramses Debruyne (belga, Alpecin) 59 mp h.

A csapatverseny állása: 1. UAE 23:06:42 óra, 2. Decathlon 6:20 p h., 3. Visma 10:26 p h.