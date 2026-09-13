Az ETO, a ZTE és a Puskás Akadémia is könnyedén jutott tovább a Magyar Kupában

DUNAHARASZTI–ZALAEGERSZEG

A 2023-ban MK-győztes ZTE ahhoz a Dunaharasztihoz látogatott, amely három esztendeje még a Pest megyei első osztályban szerepelt, feljutása óta pedig tizedik, majd kilencedik hellyel büszkélkedhet az NB III–ban, de az egerszegiek ellen esély sem volt a bravúrra...

„Aki nem élvezi a focit, csak erőlködik, az ne is számítson sikerre – mondta a Dunaharaszti edzője, Ughy Márk. – Függetlenül attól, hogy a ZTE az élvonalban szerepel, nem toljuk be a buszt a kapunk elé, megpróbáljuk a saját, megszokott játékunkat nyújtani. Teher nincs rajtunk, szórakoztatni akarjuk a szurkolóinkat.”

Majd két órával később azért kiderült, hogy ha vannak is csodák a kupameccseken, azt most nem Dunaharasztiban kellett keresni. Tény, hogy nem „tolta be a buszt” a kapuja elé az NB III-as csapat, viszont élvonalbeli riválisától öt gólt kapott.

Az is igaz, hogy a ZTE FC vezetőedzője, Filipe Celikkaya – a többi élvonalbeli klub szakvezetőjével ellentétben – nem forgatta fel megszokott kezdő tizenegyét, de a kapuban azért váltott. Gundel-Takács Bence helyett Mauricio Zant állította a gólvonal elé – így fordult elő, hogy Magyar Kupa-mérkőzésen egy harmadosztályú ellenféllel szemben három magyar futballista szerepelt az egerszegi kezdőcsapatban, és két hazai játékos ült a kispadon...

Már az első perctől látszott, hogy olyan sebességbeli fölényben vannak az NB I-esek, amelyet a Dunaharaszti nem tudott ellensúlyozni: Krevszun Danylo és Alves Maxsuell kedvére fickándozott a hazai védők között, a zalaiak villámgyorsan pontot tettek a továbbjutás kérdésére. A gólok sorát Babos Bence nyitotta, aki a bal oldali alapvonalról visszapasszolt labdát helyezte a hálóba a rövid saroknál, néhány perccel később Diogo Silva használta ki magasságát és egy szögletet követően fejelt a hálóba, majd Maxsuell második gólpasszát is kiosztotta, Krevszun pedig nem hibázta el a ziccert. A szünet előtt Babos még duplázott, jelezve, a ZTE tekintélyes előnye birtokában sem vesz vissza a tempóból. A haraszti csapatkapitány, Szalai András jócskán le is maradt Maxsuellről, szabálytalan szerelését pedig azonnali piros lappal jutalmazta Rúsz Márton játékvezető. A szünetbeli cseréket követően „langyosabb” lett a ZTE játéka és miután egy oldalszabadrúgást követően Amatóról a saját kapujába pattant a labda, megszületett a hazaiak becsületgólja is. Cserélni tudni kell, tartja a mondás, Filipe Celikkaya beküldte Madaki Jude-ot, aki első labdaérintéséből óriási gólt lőtt a léc alá, kialakítva ezzel a végeredményt. (GELEI JÓZSEF)

DUNAHARASZTI MTK (NB III)–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–5 (0–4)

Dunaharaszti, 500 néző. Vezette: Rúsz Márton (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

DUNAHARASZTI: Gyatyel – Vitányi, Szalai, Szabó Á., Polonkai (Ebenspanger, 75.) – Ferkel (Tóth Zs., 81.) – Mucsi, Szarvas (Egyed, 44.), Jónyer (Szabó B., szünetben), Kincses (Sukaj, szünetben) – Bata. Vezetőedző: Ughy Márk

ZTE: Zan – Csonka (Harangi, szünetben), Penalba (Vera, szünetben), Diogo Silva, Calderon – Amato, Kujovic (Madaki, 69.) – Kiss B. (Tchicamboud, 60.), Krevszun (Maigana, szünetben), Maxsuell – Babos B. Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Babos B. (0–1) a 11., Diogo Silva (0–2) a 17., Krevszun (0–3) a 23., Babos B. (0–4) a 31., Amato (öngól, 1–4) az 59., Madaki (1–5) a 70. percben

Kiállítva: Szalai A. (durvaságért) a 39. percben

MESTERMÉRLEG

Ughy Márk: – Kicsit bátrabb, agresszívebb játékot kértem, az első félidőben nem sikerültek a labdaszerzéseink. A szünet utáni teljesítményért viszont le a kalappal, emberhátrányban is gólt szereztünk, és 1–1-re hoztuk a félidőt.

Filipe Celikkaya: – Két célunk volt a mai mérkőzésre, egyrészt a győzelem és a továbbjutás, másrészt az új játékosoknak megteremteni a lehetőséget a minél gyorsabb csapatba való beépülésre. Mind a kettőt sikerrel teljesítettük.

MEZŐÖRS–PUSKÁS AKADÉMIA

Az első félidőben sokáig jól tartotta magát a Mezőörs, azonban néhány játékvezetői döntés miatt olykor elszabadultak az indulatok a Puskás Akadémia ellen, az NB I-es listavezető így is simán győzött.

Eleinte türelmesen adogatott a Puskás Akadémia, majd a mezőnyfölényét a 22. percben váltotta gólra: Nagy Zsoltot csúnyán fejbe találták, így ő lemaradt Lamin Colley beadásáról és Farkas Bendegúz fejeséről. A játékvezető előbb kérte az ápolást, minthogy a középkörbe mutatott volna. Volt válasza a Mezőörsnek, kettő is, de egyenlíteni nem sikerült: előbb Illés Dávid saját magának pörgetett fel, majd félfordulattal lőtt kapura, de Markek Tamás ölébe érkezett a labda. Pillanatokkal később Deákovits Richárd hatalmas lendülettel vezette kapura a labdát a szélről, nem sokkal lőtt mellé. Ezután Colley a kapust átemelve szerezte meg a második, tulajdonképpen döntő gólt, a következő tíz percben Nagy Zsolt talált be tizenegyesből (őt rántották le, de még így is a kapufára fejelte a labdát), Colley pedig Mondovics beadása után módosította az eredményt 4–0-ra. A jogos büntető miatt a játékvezető folyamatosan kapta a magáét a közönségtől, ez a helyzet szünetig csak rosszabbra fordult.

Deákovits hatalmas műesése miatt a csapat és a vehemens szurkolók is tizenegyest követeltek, a játékosok dühükben addig-addig próbálták szabálytalanul megállítani a felcsútiakat, mígnem Végh Tibor nyújtott lábbal „odaért" Michael Okekére. A piros lap felmutatása után a hazai törzszszurkolók előtti partjelző a pályára sétált a sértések és a bedobált tárgyak miatt, pár percre meg is állt a játék, amíg a biztonságiak és a klub alkalmazottai csillapították a kedélyeket. A második félidőben szerencsére csak a futballpályán megszokott cukkolásokat lehetett hallani, kezelhető keretek között. Lukács Dániel újabb tizenegyesből talált be, és a hazaiak számára a nap fénypontja is eljött, Deákovits Richárd az első félidei lehetőségéhez hasonlót immár gólra váltott, a jobbösszekötő helyéről kilőtte a jobb sarkot. Farkas Bendegúz és Dárdai Palkó szép támadásokat fejezett be góllal, majd Németh András állította be a 8–1-es végeredményt. Egy kicsit a magyar válogatott keddi kerethirdetésére is hangolódhattak a jelenlévők, hiszen az egyik szurkoló Lukács Dániel kósza próbálkozása után azt jósolta a támadónak, hogy ezúttal nem kap meghívót.

A hamisítatlan megyei környezethez méltó válasz sem maradhatott el Lukács Dánieltől: „Meglátjuk, papa". (MOHAI DOMINIK)

MEZŐÖRS KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–8 (0–4)

Mezőörs, 800 néző. Vezette: Iványi Gábor (Király Zsolt, Dobos Dominik)

MKSE: Germán – Deákovits, Wágenhoffer, Vári, Végh T., Böröczky (Szántó M., 82.) – Nagy P. (Nagy K., 78.), Tóth L., Baldauf (Kerékgyártó Á., 82.), Kerékgyártó D. (Böcskey, 71.) – Illés D. (Vörös Torma, 71.). Vezetőedző: Germán Ferenc

PAFC: Markek – Farkas B., Pál B. (Orján, 60.), Harutjunjan, Szolnoki (Vékony, 55.) – Okeke, Kern – Mondovics (Dárdai P., 55.), Lukács, Nagy Zs. (Nissilä, 55.) – Colley (Németh A., 55.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Farkas B. (0–1) a 22., Colley (0–2) a 30., Nagy Zs. (0–3 – 11-esből) a 38., Colley (0–4) a 40., Lukács (0–5 – 11-esből) a 60., Deákovits (1–5) a 63., Farkas B. (1–6) a 67., Dárdai P. (1–7) a 78., Németh A. (1–8) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Germán Ferenc: – Sajnos nem tudtunk szorosabb eredményt elérni. Az első félidőben agyenge játékvezetői ítéletek sújtottak minket döntő helyzetekben. A kiállítás nagyon szigorú volt, erősebb csapat ellen, tíz emberrel a tisztes helytállás lehetett a cél, és nem is néztünk ki rosszul. Akadtak időszakok, amikor jól játszottunk, de a vendégek az eredmény tudatában visszavettek kicsit. Gratulálok a csapatomnak, mert sportemberekhez méltón lehoztuk a meccset, és gratulálok az ellenfélnek is a továbbjutáshoz.

Babó Levente: – Az előző évet az NB III-ban töltöttem, és elmondhatom, itt is olyan körülményeket tapasztaltam, nem megyei első osztályút! Remek környezetben gyakoroltunk egy jót. Az eredménnyel elégedett vagyok, de lehet azért javítani. Sokat voltunk a támadóharmadban, ami Zalaegerszegen problémát okozott, tudtuk ellenállással gyakorolni ezeket a helyzeteket.

KARCAG–ETO FC

Az ETO FC már a mérkőzés legelején egyértelművé tette, hogy nem szeretné a véletlenre bízni a továbbjutást. A győriek folyamatos nyomás alatt tartották a Karcag kapuját, Bennette többször is veszélyeztetett, miközben a hazaiak egyre inkább visszaszorultak a saját térfelükre. Varga Noelnek több alkalommal is nagyot kellett védenie ahhoz, hogy a csapata meccsben maradjon.

A karcagi kapus végül a 18. percben kapitulált. Két nyári győri igazolás hozta össze a vezető találatot: Kulenovic előkészítése után Rotaru vette be a hazai kaput, megszerezve az ETO első gólját. A hátrány ellenére a Karcag próbált változtatni a játékán, és valamivel bátrabban futballozott. Egy szöglet után Varga Kevin előtt adódott lehetőség, lövése azonban elkerülte a kaput. Az ETO eközben továbbra is uralta a játékot. Stefulj beívelése után ismét a hazai kapuba került a labda, a találatot azonban les miatt nem adta meg a játékvezető. A győriek így sem maradtak sokáig újabb gól nélkül, hiszen a 27. percben remek helyen szerzett labdát a Győr, Bennette pedig kihasználta a lehetőséget, megszerezve ezzel az első győri találatát. Alig két perc telt el, és már három volt a különbség. Djukanovic két védő között tört kapura, majd higgadtan a hálóba lőtt.